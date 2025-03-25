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「白狼」張安樂邀堂口餐敘票選竹聯幫主 刑事局：掌握繼任強力執法

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫幫主「么么」黃少岑過世，傳出統促黨總裁「白狼」張安樂、地堂前堂主「鍾馗」李宗奎，今晚將在台北市某餐廳邀35個堂口負責人餐敘投票選幫主。刑事局表示，注蒐掌握繼任幫主，從嚴從速偵辦，對犯罪組織公然聚會彰顯運作必強力執法。

刑事局表示，竹聯幫及其於國內外各地分設分部或堂口，平日即糾眾從事各種不法犯罪活動，最高法院相關刑事判決已指出，該幫派為公眾周知典型犯罪組織；警政署已通令全國警察機關全面注蒐掌握繼任幫主資訊，尤其針對以政黨為幌，實際從事主持、操控犯罪組織活動分子，必定從嚴從速偵辦，絕不寬貸。

不論竹聯幫主繼任對象為何人，警方將依涉嫌違反組織犯罪防制條例第3條「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑」、刑法第154條「參與以犯罪為宗旨之結社者，處3年以下有期徒刑」，即刻立案偵處。

憲法雖保障人民有組織政黨自由，但政黨組織及運作應符合民主原則，以維護自由民主憲政秩序為要旨；警方將特別針對特定政黨涉入犯罪組織運作分子，提供內政部作為依法查處聲請解散的依據，只要該犯罪組織持續運作，打擊行動絕不會停止。

犯罪組織藉由公然聚會彰顯運作情事，已符合組織犯罪條例第3條第4項「公眾得出入之場所聚集3人以上，以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為幫派組織之成員，或與幫派組織或其成員有關聯等情事」構成要件，警方必強力執法，貫徹「幫派零容忍」原則。

外傳出竹聯幫今晚將在立法院康園餐廳選幫主，後來雖然取消，台北市警局仍加派警力荷槍實彈戒備。記者胡經周／攝影
外傳出竹聯幫今晚將在立法院康園餐廳選幫主，後來雖然取消，台北市警局仍加派警力荷槍實彈戒備。記者胡經周／攝影

幫派 竹聯幫 聚會

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