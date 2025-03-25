台南2月阻詐款項近一億元 較上月下降2成4

台南市長黃偉哲今天下午舉行3月份治安會報，表揚警察局近期偵破多件社會重大矚目案件有功人員，黃也讚許詐欺件數大幅下降，嘉勉警方、行員等2月攔阻詐騙款項近1億元；黃表示，感謝第一線不畏艱難、全力以赴，有效打擊不法集團，守護市民財產與安全。

據統計，台南市2月份詐欺受理件數816件，較上月1075件減少259件；高發詐欺案類前3名分別是：假投資占17.61%、解除分期付款（騙賣家）占11.11%、假網拍占10.17%。

被害人年齡層：比例最高為24歲至49歲占57.50%、次依序為23歲以下占23.21%、50歲至64歲占13.81%、65歲以上占5.48%；被害人職業：則以學生族群占15.95%最多，次依序為服務工作人員占12.73%、專業技術人員及基層技術工及勞力工各占12.36%、 無業占9.27%。

以行政區域比較，受理數以永康區138件最多，次依序為安南區86件、北區63件。

黃偉哲今在警察局治安會報中表揚包括第四及第六分局分別偵破詐欺集團案，刑事警察大隊及玉井分局分別查獲販賣毒品案，並溯源至第六層販毒藥頭，少年警察隊偵破組織犯罪及毒品案，肯定讚許台南市全體員警與市府各局處的努力。

黃偉哲指出，2月份詐欺件數比起1月份大幅度下降24.1%，優於全國17.9%，證明「打詐台南隊」在打詐、阻詐及識詐等方面的成果，強化反詐資訊的推播，也提升民眾的防詐意識，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」的目標。

黃偉哲今天也公開表揚今年2月份金融及超商成功阻詐132件，有功177位人員，攔阻詐騙款項逾9936萬餘元。

受獎績優金融機構、賣場業者有元大銀行開元分行、京城銀行營業部、彰化銀行西台南分行、中國信託銀行台南分行、中國信託銀行永康分行、中華郵政台南成功路郵局、中國信託銀行西台南分行、中國信託銀行中台南分行、南紡購物中心保全部。

其中，南紡購物中心保全陳姓經理等人發現劉姓婦人著急尋找ATM提款機，直覺她疑似遭詐騙，立即通報員警到場，經共同關懷詢問後得知：劉婦在網路上認識美國軍官並與其網戀，當時假軍官以急需用錢，要她轉帳匯款10萬元，幸警方與賣場業者公私協力共同攔阻。