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陸軍前第六軍團上尉涉貪潛逃5年 今自菲律賓押解返台

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

陸軍前第六軍團上尉軍官李振育涉貪，詐欺取財388萬元，犯後潛逃菲律賓，調查局與菲律賓執法機關合作，今將李男自菲律賓押解返台歸案，移送桃園地檢署偵辦。

據調查，李振育2018、2019年間，擔任陸軍第六軍團政戰部上尉工程官，利用職務之便，偽造土地租賃契約等文書，私自將軍方列管國有眷地租予多家廠商，詐取超過388萬元，涉嫌違反貪汙治罪條例。

全案由桃園市調查處偵辦後，將李振育移送桃園地方檢察署偵辦，李男於2020年3月8日潛逃出境赴菲律賓未歸，檢方發布通緝。

調查局與菲國執法機關合作，去年2月在宿霧市逮捕李振育，並暫置移民局外國人收容所等待遣返，期間因李男與另名嫌疑人姓名相同，導致遣返工作延宕。

調查局國際事務處科長羅益培表示，本案經調查局駐菲律賓法務秘書及移民署駐菲移民秘書與菲律賓國家調查局、移民局及檢察署等機關協調後解決法律爭議，台菲雙方執法人員25日共同押解李振育返台歸案。

陸軍第六軍團前上尉軍官李振育（中）今天自馬尼拉押解返台。記者黃仲明／攝影
陸軍第六軍團前上尉軍官李振育（中）今天自馬尼拉押解返台。記者黃仲明／攝影

桃園地檢署 移民署 菲律賓

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影／陸軍前上尉軍官涉貪潛逃菲律賓 今天押解返台

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