8點檔女神吳婉君驚傳遭家暴 赴趙駿亞住處遭毆帶傷怒告

八點檔女神吳婉君去年與藝人趙駿亞傳出緋聞，吳婉君還被拍到夜奔趙駿亞住處，不料今天竟驚傳吳婉君慘遭趙駿亞家暴。據了解吳婉君13日在趙駿亞中和住處遭毆打，前往中和分局提告家暴及傷害，中和警表示已依規定受理，將通知趙男到案說明。

藝人趙駿亞在《新兵日記》中飾演魔鬼班長爆紅，但卻被爆料曾對前女友施暴導致肩膀撕裂傷，趙駿亞對此則全盤否認並揚言提告。去年趙駿亞又3度傳出與八點檔女神吳婉君陷入熱戀，但雙方都否認，今年1月又被爆料同遊印尼各海島。趙駿亞當時曾回應：「就是朋友正常出遊，沒有什麼特別。」而吳婉君的經紀公司則給回應：「藝人私生活部分，公司就不予回應了。」

不料日前竟驚傳吳婉君在趙駿亞住處遭暴打事件，吳婉君本月13日前往中和分局提告，控訴遭趙駿亞毆打，並提出傷害及家暴告訴。但吳婉君在警詢時對於家暴細節並未多透露，僅表示將會擇期開記者會回應。對此中和分局證實13日確有接獲吳女提告，警方已依規定受理，將通知趙男到案說明依法送辦。

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