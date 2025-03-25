快訊

8點檔女神吳婉君驚傳遭家暴 赴趙駿亞住處遭毆帶傷怒告

獨／爆痛毆本土劇女神吳婉君 趙駿亞還原動手真相、曝兩人已通過電話

陸配亞亞今晚離境！為家庭「含冤忍辱」 爭取上法院討公道：要清清白白離開

聽新聞
0:00 / 0:00

立院餐廳被暫停營業！張安樂今晚改地設宴 邀35堂口決定竹聯幫主

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑離世後，如今幫主大位可能鬧出雙胞及分裂；最新消息，前地堂堂主「鍾馗」李宗奎，今天晚上將由竹聯幫大佬「白狼」張安樂作陪，在北市餐廳邀請竹聯幫35個堂口負責人餐敘及投票，以決定幫主人選。

原本張安樂等人擬在立法院康園餐廳餐敘並討論，但轄區警方獲知後，決定前往蒐證及了解，餐廳後取消餐敘訂位，並決定今晚暫停營業。

張安樂等人臨時改變餐敘地點，在台北市第一大飯店敘香園餐廳，邀請竹聯幫35個堂口負責人，舉辦投票暨餐敘活動。據了解與會人士，將可能擁戴前地堂堂主「鍾馗」李宗奎為新任幫主，若李宗奎宣布當選幫主，將可能退出統促黨，不過目前竹聯幫內許多堂口不支持，尤其主流堂口表示反對，並認定愛堂前堂主「叩頭」劉振南已接任幫主，不少堂口將與鍾馗、白狼切割，竹聯幫有分裂危機。

竹聯幫故幫主黃少岑離世後，幫內爭逐幫主大位紛擾不休，圖為黃少岑告別式。記者廖炳棋/攝影
竹聯幫故幫主黃少岑離世後，幫內爭逐幫主大位紛擾不休，圖為黃少岑告別式。記者廖炳棋/攝影

張安樂 竹聯幫 餐廳

延伸閱讀

傳張安樂借場地邀35堂口負責人選竹聯幫主 立法院急管制

竹聯幫分裂？劉振南才被欽點接任 「鍾馗」擬今宣布成為新幫主

竹聯幫旭仁會涉暴力討債 代理會長「躍中」聲押禁見

竹聯仁堂精神領袖許瑞弘金盆洗手 號稱「台版教父」

相關新聞

8點檔女神吳婉君驚傳遭家暴 赴趙駿亞住處遭毆帶傷怒告

八點檔女神吳婉君去年與藝人趙駿亞傳出緋聞，吳婉君還被拍到夜奔趙駿亞住處，不料今天竟驚傳吳婉君慘遭趙駿亞家暴。據了解吳婉君...

立院餐廳被暫停營業！張安樂今晚改地設宴 邀35堂口決定竹聯幫主

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑離世後，如今幫主大位可能鬧出雙胞及分裂；最新消息，前地堂堂主「鍾馗」李宗奎，今天晚上將由竹聯幫...

遭家寧母告偵訊1小時步出警局 Andy老師曝「家寧說法」反駁

網紅Andy老師與前女友張家寧分手後，日前PO影片控訴頻道遭張家寧媽媽整碗端走，遭張家寧媽媽控告違反個資法以及妨害名譽。...

陸軍前第六軍團上尉涉貪潛逃5年 今自菲律賓押解返台

陸軍前第六軍團上尉軍官李振育涉貪，詐欺取財388萬元，犯後潛逃菲律賓，調查局與菲律賓執法機關合作，今將李男自菲律賓押解返...

張安樂欲借立院餐廳選竹聯幫主 立院要求取消、警荷槍實彈戒備

竹聯幫幫主「么么」黃少岑日前過世，目前新幫主仍然難產，網路傳出竹聯幫今晚將在立法院康園餐廳選幫主。

傳張安樂借場地邀35堂口負責人選竹聯幫主 立法院急管制

竹聯幫幫主「么么」黃少岑日前過世，目前新幫主仍然難產，網路傳出竹聯幫今晚將在立法院康園餐廳選幫主。立法院人士表示，由於不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。