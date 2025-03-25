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立院餐廳被暫停營業！張安樂今晚改地設宴 邀35堂口決定竹聯幫主
竹聯幫故幫主「么么」黃少岑離世後，如今幫主大位可能鬧出雙胞及分裂；最新消息，前地堂堂主「鍾馗」李宗奎，今天晚上將由竹聯幫大佬「白狼」張安樂作陪，在北市餐廳邀請竹聯幫35個堂口負責人餐敘及投票，以決定幫主人選。
原本張安樂等人擬在立法院康園餐廳餐敘並討論，但轄區警方獲知後，決定前往蒐證及了解，餐廳後取消餐敘訂位，並決定今晚暫停營業。
張安樂等人臨時改變餐敘地點，在台北市第一大飯店敘香園餐廳，邀請竹聯幫35個堂口負責人，舉辦投票暨餐敘活動。據了解與會人士，將可能擁戴前地堂堂主「鍾馗」李宗奎為新任幫主，若李宗奎宣布當選幫主，將可能退出統促黨，不過目前竹聯幫內許多堂口不支持，尤其主流堂口表示反對，並認定愛堂前堂主「叩頭」劉振南已接任幫主，不少堂口將與鍾馗、白狼切割，竹聯幫有分裂危機。
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