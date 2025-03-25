立院餐廳被暫停營業！張安樂今晚改地設宴 邀35堂口決定竹聯幫主

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑離世後，如今幫主大位可能鬧出雙胞及分裂；最新消息，前地堂堂主「鍾馗」李宗奎，今天晚上將由竹聯幫大佬「白狼」張安樂作陪，在北市餐廳邀請竹聯幫35個堂口負責人餐敘及投票，以決定幫主人選。

原本張安樂等人擬在立法院康園餐廳餐敘並討論，但轄區警方獲知後，決定前往蒐證及了解，餐廳後取消餐敘訂位，並決定今晚暫停營業。