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傳張安樂借場地邀35堂口負責人選竹聯幫主 立法院急管制

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導

統促黨主席「白狼」張安樂。聯合報系資料照
統促黨主席「白狼」張安樂。聯合報系資料照

竹聯幫幫主「么么」黃少岑日前過世，目前新幫主仍然難產，網路傳出竹聯幫今晚將在立法院康園餐廳選幫主。立法院人士表示，由於不確定消息真假，已通知康園取消今晚營業，另外發出管制通知，下午5時起封閉立法院鎮江街車道入口、群賢樓濟南路門口等。

今天下午網路上傳出消息，今天晚上6時「中華統一促進黨」總裁張安樂等人，以舉辦竹聯幫幫主投票為由，將邀請竹聯幫35個堂口負責人在台北市康園餐廳舉辦投票暨餐敘活動。

立法院下午掌握消息後，目前已通知康園餐廳今天晚上取消營業，立法院總務處並發出通告，今天下午5時起陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。封閉出入通道為鎮江街車道出入口、康園餐廳旁車道出入口、群賢樓濟南路門口。

竹聯幫幫主「么么」黃少岑日前過世，目前新幫主仍然難產，網路傳出竹聯幫今晚將在立法院康園餐廳選幫主。立法院人士表示，由於不確定消息真假，已通知康園取消今晚營業，另外發出管制通知。圖／立院公告
竹聯幫幫主「么么」黃少岑日前過世，目前新幫主仍然難產，網路傳出竹聯幫今晚將在立法院康園餐廳選幫主。立法院人士表示，由於不確定消息真假，已通知康園取消今晚營業，另外發出管制通知。圖／立院公告

張安樂 立法院 竹聯幫 餐廳

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