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遭家寧母告偵訊1小時步出警局 Andy老師曝「家寧說法」反駁
網紅Andy老師與前女友張家寧分手後，日前PO影片控訴頻道遭張家寧媽媽整碗端走，遭張家寧媽媽控告違反個資法以及妨害名譽。Andy老師今天下午至林口分局作筆錄，經1小時偵訊Andy老師步出警局，表示案件已進入司法程序不便透露，感謝大家關心。
Andy老師結束偵訊後，面對媒體詢問頻頻表示：「拍謝，拍謝」。Andy老師說：「目前案件已進入司法程序，不便透露太多，對於造成社會動盪，真的很不好意思。」
據了解，Andy老師在警詢時否認有違反個資法，表示都是公布事實，且公布家寧母親曾淑惠名字並未構成違反個資法。另外家寧也有拍影片表示公司帳冊她也未看到，因此並非他憑空杜撰，認為根本不構成妨害名譽。警方將待案件調查完畢後將案件函送新北地檢署偵辦。
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