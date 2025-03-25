竹聯幫分裂？劉振南才被欽點接任 「鍾馗」擬今宣布成為新幫主

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑離世後，幫主誰屬一直是外界關注焦點，如今可能鬧出雙胞及分裂；根據最新消息，前地堂堂主「鍾馗」李宗奎，今天晚上原本擬在立法院康園餐廳，由竹聯幫大佬「白狼」張安樂作陪，宣布他是新任幫主並退出統促黨，但竹聯幫內許多堂口不支持，尤其主流堂口表示反對，並認定愛堂前堂主「叩頭」劉振南已接任幫主，竹聯幫將與鍾馗、白狼切割。

不過警方得知張安樂、李宗奎要在康園舉辦記者會後，決定前往蒐證及關切，目前立院餐廳已經取消張安樂等人的訂位。

黃少岑離世前，原本就已屬意劉振南接任，但劉振南並未獲得全部堂口同意，加上外傳檢警偵辦案件，疑牽扯到劉振南，劉振南因此一度退縮，甚至避往海外遠離風口。這時「白狼」張安樂推舉統促黨副主席、地堂前堂主「鍾馗」競爭幫主，同一時間，前青堂堂主「四川」高世川，也獲得部分堂口支持。

黃少岑告別式後，幫主之爭紛紛擾擾，竹聯幫幾十個堂口私下串聯，包括「叩頭」、「四川」、「鍾馗」各獲堂口支持，但由於「鍾馗」有統促黨副主席身分，不少竹聯幫堂口擔心「鍾馗」真的接任，將引發政府認定竹聯幫與「境外敵對勢力」勾結，引來鋪天蓋地的剿滅行動。

根據最新消息，獲得張安樂支持的「鍾馗」李宗奎，今晚將在立法院康園餐廳宴請媒體，宣布「鍾馗」成為竹聯幫幫主，並退出統促黨以降低竹聯幫及外界疑慮，但竹聯幫眾認為此舉掩耳盜鈴，外界不會就此認定他與統促黨沒有關係；尤其三大分會「寶和會」、「靖安會」、「弘仁會」，都不表支持，認為誰接任幫主都行，就是有統促黨背景的人不行。

據了解，「叩頭」劉振南原本已有淡出接任幫主的想法，但上周六，黃少岑遺孀發布手寫聲明書，強調「叩頭」才是黃少岑生前屬意人選，劉振南因此回心轉意，在竹聯幫不少堂口及大佬支持下，開會後認可他已是幫主身分。

黃少岑生前，張安樂就一直想推舉「鍾馗」接班，但黃少岑認為「鍾馗」統促黨色彩太重，未獲認可。