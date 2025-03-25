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家寧媽控告違反個資法、妨害名譽 Andy老師警局現身發聲了
百萬YouTuber網紅Andy老師日前貼文指出《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》影片，控訴頻道遭整碗端走。不料卻被張家寧媽媽控告違反個資法以及妨害名譽。Andy老師今天下午到林口分局作筆錄，只表示謝謝大家關心，將交由律師處理。
Andy老師20日在臉書限動上貼出1張林口分局通知書，並貼文表示：「帳冊還沒來，這張通知書先來了。」據了解，張家寧媽媽對Andy老師日前PO出的影片認為與事實不符，因而提告妨害名譽。另外違反個資法部分疑因網友肉搜家寧與其家人的個資、住處、公司名稱等，張家寧媽媽將一切算到Andy老師身上，因此提告違反個資法。
Andy老師今天下午2時50分在律師陪同下抵達林口分局，下車後對守候的媒體表示謝謝大家關心，被問及揭露事實卻被提告是否會感覺很冤枉，Andy表示，一切交給律師處理，很感謝大家關心，隨即快步進入警局製作筆錄。
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