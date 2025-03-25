家寧媽控告違反個資法、妨害名譽 Andy老師警局現身發聲了

百萬YouTuber網紅Andy老師日前貼文指出《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》影片，控訴頻道遭整碗端走。不料卻被張家寧媽媽控告違反個資法以及妨害名譽。Andy老師今天下午到林口分局作筆錄，只表示謝謝大家關心，將交由律師處理。

Andy老師20日在臉書限動上貼出1張林口分局通知書，並貼文表示：「帳冊還沒來，這張通知書先來了。」據了解，張家寧媽媽對Andy老師日前PO出的影片認為與事實不符，因而提告妨害名譽。另外違反個資法部分疑因網友肉搜家寧與其家人的個資、住處、公司名稱等，張家寧媽媽將一切算到Andy老師身上，因此提告違反個資法。