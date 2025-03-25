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影／攻堅影片曝光！魔高一尺道高一丈 警員當內應仍被捕
苗栗縣大湖警分局卓蘭分駐所28歲高姓警員涉嫌與詐騙集團勾結，被警方連同詐團其他4人一併查獲，現場並發現安非他命、愷他命等毒品，高姓警員除了被依洩密罪嫌法辦，5人還涉犯毒品、詐欺等罪嫌，檢方提起公訴請求法院從重量刑。
大湖警方日前偵破林姓男子為首的5人詐騙集團，從集團成員的手機群組內發現高姓警員是聯絡人之一，疑似與詐團成員過從甚密，且洩漏警方查緝資訊，分局隨即主動查辦，並報請苗栗地檢署指揮偵辦。
雖然這個詐騙及車手集團有警員當「內應」，在車手現身取款前就先得知訊息並緊急撤離，但警方透過特殊辦案技巧和偵查設備，仍能掌握對方行蹤，2月27日「專案小組」兵分多路搜索，一舉查獲詐騙集團5人，高姓警員也是成員之一，被帶回調查並移送檢方偵辦。搜索現場還發現電子秤、手機、毒品等證物。
大湖警分局表示，高姓警員洩漏警方查緝資訊給詐團，悖離民眾對警察的期待，分局自清自檢，從嚴查辦，並依警察人員人事條例等規定，將高報請停職處分，並查究相關人員考核監督不周責任。
警方表示，高姓警員已觸犯刑法第132條第1項公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪嫌、同法第134條、164條公務員假借職務上機會使犯人隱避罪嫌。分局重申對員警違法違紀行為，秉持警紀警辦、不掩飾、不庇縱態度，毋枉毋縱，如若有違法從嚴究辦，以淨化警察陣容。
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