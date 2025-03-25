影／汐止男持毒開贓車路邊違停 被逮詭異大呼「我的手表」
新北市汐止警方今天凌晨巡邏行經樟樹二路，發現1輛轎車違停上前盤查，經清查發現這輛竟是失竊車，立即要求46歲駕駛陳男下車。不料陳男竟激烈抗拒，仍被警方壓制逮捕，還起出大麻、安非他命、搖頭丸等毒品，詢後依竊盜、毒品等罪嫌送辦。
據了解，46歲陳男今天凌晨1時許駕駛1輛懸掛失竊車牌的轎車，違停在汐止區樟樹二路，汐止警巡邏經過發現違停上前盤查，經查詢車牌發現是失竊車立即要求駕駛下車受檢。
不料陳男見到警員上前竟意圖逃逸並激烈掙扎，但仍被警員壓制在地逮捕，過程中陳男不斷大吼大叫「我的手表」，附近住戶將過程拍下PO網問網友說「半夜大吼大叫，真好奇他的手表怎麼了？」警方在陳男身上搜出安非他命、大麻、搖頭丸等毒品，當場上銬逮捕，詢後依竊盜、毒品罪嫌移送法辦，並將驗尿釐清是否毒駕。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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