影／台中藥頭賣大麻菸彈...牟利80萬洗頭時落網傻眼
台中市賴姓男子無業，染上毒癮後，當起藥頭販售大麻菸彈，警方去年間獲報後，趁賴男在髮廊洗頭時收網，查扣市價10多萬元的K他命、大麻菸彈等毒品，初估賴男不法獲利達80萬元，賴被檢方聲押獲准，近日依毒品罪起訴。
台中市刑大二隊在去年6月間溯源一起毒品案，發現南屯區無業的賴姓男子（26歲）疑為毒品上手，全案報請檢察官指揮後，展開調查，全案在去年9月間收網，趁賴在髮廊內洗頭時抓人。
警方在賴男住處搜索，查扣1瓶大麻菸油（重545公克）、82支菸彈、68支空菸彈、2瓶分裝用針頭瓶、1支漏斗、19瓶菸油香料、9支電焊筆（霧化器）、便利袋1批、1瓶k他命（重6.77公克)、2支行動電話等贓證物，初估毒品市價約10多萬元。
經查，賴男先前被朋友引誘施用大麻菸油後開始染上毒癮，見毒品販售於年輕族群接受度高之大麻菸有利可圖，於是購入大量大麻菸油，進行分裝後製作成菸彈販售，檢方聲押賴男獲准，近日依毒品罪起訴。
台中市刑大呼籲，民眾毒品影響社會、家庭及個人深遠，販賣毒品害人害己；施用毒品嚴重傷害身體健康，且易受毒品控制而做出違法的事情，警方對於毒品犯罪採取「零容忍」態度，再次呼籲遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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