遭家寧媽媽告個資法、妨害名譽 Andy老師下午將赴警局

百萬YouTuber網紅Andy老師與前女友張家寧分手後，風波至今持續延燒。張家寧母親日前突然控告Andy老師違反個資法以及妨害名譽，Andy老師得在3月31日前至林口分局說明。據了解，Andy老師將於今天下午前往林口分局製作筆錄，與家寧媽媽間的戰火全面展開。

Andy老師20日在臉書限動上貼出1張林口分局通知書，並貼文表示：「帳冊還沒來，這張通知書先來了。」從通知書上可見，Andy老師（王崇睿）被提告個資法及妨害名譽。據了解，張家寧媽媽針對Andy老師日前PO標題為「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD『原來不是我的？！』」的影片提出指控，認為與事實不符，因而提告妨害名譽。