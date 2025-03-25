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大罷免延燒…花蓮縣府遭控「查水表」 檢依違反選罷法兵分四路搜索調查

遭家寧媽媽告個資法、妨害名譽 Andy老師下午將赴警局

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

百萬YouTuber網紅Andy老師與前女友張家寧分手後，風波至今持續延燒。張家寧母親日前突然控告Andy老師違反個資法以及妨害名譽，Andy老師得在3月31日前至林口分局說明。據了解，Andy老師將於今天下午前往林口分局製作筆錄，與家寧媽媽間的戰火全面展開。

Andy老師20日在臉書限動上貼出1張林口分局通知書，並貼文表示：「帳冊還沒來，這張通知書先來了。」從通知書上可見，Andy老師（王崇睿）被提告個資法及妨害名譽。據了解，張家寧媽媽針對Andy老師日前PO標題為「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD『原來不是我的？！』」的影片提出指控，認為與事實不符，因而提告妨害名譽。

另外違反個資法部分疑因網友肉搜家寧與其家人的個資、住處、公司名稱等，張家寧媽媽將一切算到Andy老師身上，因此提告違反個資法。

Andy日前發出影片中，指2018年8月開始至2024年10月為止，群海公司營業額與YouTube盈利加起來預估超過1億元。圖／取自「Andy老師」YouTube頻道
Andy日前發出影片中，指2018年8月開始至2024年10月為止，群海公司營業額與YouTube盈利加起來預估超過1億元。圖／取自「Andy老師」YouTube頻道
ANDY老師委任律師林哲健在臉書PO出林口分局通知書。圖／擷取自上林法律事務所─林哲健律師臉書
ANDY老師委任律師林哲健在臉書PO出林口分局通知書。圖／擷取自上林法律事務所─林哲健律師臉書

Andy 個資 家寧

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