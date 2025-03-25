影／科技執法讓「錢包破洞」？交通罰鍰收入創新高 罰單申訴暴增149倍

「前方為科技執法路段，請小心駕駛。」您發現了嗎？行駛在道路上，測速照相警示軟體通知變得更多更頻繁了？全台各地持續新增科技執法設備，政府交通罰鍰收入成長創新高，全台罰單數量火力全開飆升當中。

科技執法持續擴大設置 罰單申訴件成長高達149倍

台北科技執法從108年正式上路，根據台北市交通大隊統計，罰單申訴件數從25件逐年增長來到至今3,730件，成長高達149倍！科技執法執行，仰賴AI系統進行初步篩選，當系統偵測到違規行為後，透過系統自動拍照截圖後，仍需仰賴人工進行二次審核過濾；然而，當案件數量龐大時，仍可能發生疏漏，導致部分民眾接獲錯誤罰單。

遭開罰民眾怨聲載道提出質疑，濫開的烏龍罰單是否有績效檢討制度？民眾的錢包誰來把關，科技執法是否成了罰單業績一把抓，「先開單，後申訴」？網友抱怨事隔多日，無預期收到罰單後，對於開罰事由感到一頭霧水，「原來那天我禮讓救護車被開罰？」「牽著無法發動的機車去維修，等32秒紅綠燈走斑馬線過馬路也被罰......」

申訴過程耗時耗力，民眾須想方設法為自己跑流程，蒐證舉證自清，有時選擇「花錢消災」。科技執法告發最長可以拖到2個月之久，一般行車記錄器，1個多月後即可能系統自動資料清理，被舉發用路人難舉證；也有許多民眾遭多次開罰後，依然無法確實理解違規事由，只能迴避相關路段以避免受罰；身為科技執法開罰常客的民眾楊先生表示，「聽說現在整個桃園市都是科技執法！嚇死人了就不要去，或是抄小路去它拍不到的地方啊。」

根據台北市交通大隊與新聞統計，主要分為以下六大申訴理由：禮讓救護車、迴避事故車或障礙物、車輛發生事故與故障、執行公務車輛、設備數據異常誤判、行人停留中央分隔島，駕駛遭系統誤判未禮讓。

盼申訴流程整合與透明化 保障民眾權益

北市交通警察大隊中隊長謝睿騰表示，科技執法設備是採AI應用技術，系統整合違規車輛自動偵測、車牌辨識及後端作業管理平台等，架設點均配置全景智慧事件分析攝影機、車牌辨識攝影機，全天候自動蒐證違規行為，保障用路人安全，還可撙節警力。警方強調，科技執法目的不在取締，而是希望嚇阻違規行為，減少肇事風險和人命傷亡。

對於收到違規罰單的民眾，申訴機制成為關鍵的救濟途徑。根據警方表示，以往的申訴流程主要透過書面來回往返，如今已簡化為先行電話通知，若經審核確認為錯誤舉發，將主動撤銷罰單。但是，申訴的過程中，民眾仍需提出合理證據，例如行車記錄器畫面、醫療證明或其他相關文件，來佐證自身的情況。例如，若民眾因聽到救護車鳴笛而違規行駛，則可調閱當時的監視錄影畫面進行比對。警方強調，錄影功能的引入，正是為了提高舉發準確性，避免單憑靜態照片導致誤罰。

道路路況難掌握 民眾更討厭交通法規「未充分宣導」更迭頻繁

科技執法是交通執法新趨勢，自108年執行以來，警方認為依數據資料顯示，科技執法幫助違規件數減少、車流趨於穩定及事故件數下降，但民眾無所適從地表示，舉發項目包括未依規定行駛車道、違規停車、超速等，皆標示「科技執法」，然而道路複雜，各縣市取締內容不一，讓駕駛人看到「科技執法」標示感到戰戰兢兢，進退不得。即使駕駛人在左轉車道，原可以依循引導線預備左轉，卻擔心被開罰不敢超越路口，導致左轉車道回堵。

超速遭吊扣牌照的民眾陳先生表示，「我覺得科技執法有它存在必要，但最擾民的是我想知道這些法規更新，例如路段速限修改，有沒有方式確保全國民眾即時知道？」守護路口及行人安全的共識已逐漸建立，民眾並非反對科技執法，盼公部門最好能找出有效宣導，以教育民眾守法為目的，懲罰應為最後防線。交通部這兩年大幅修改交通設施，包括路口偏心設置、行人斑馬線退縮等，雖然為改革交通立意良善，但五花八門的執法內容，讓民眾上路提心吊膽，多日未預警收到罰單後，才能自行猜測違規原因。

科技執法助警力重新分配 降低交通執法成本

科技執法提升了違規取締效率，也為警力調配帶來變革。過去警方需在外站崗巡邏開單，如今則分配部分人力進行科技執法審核。雖然申訴案件有所增加，但警方表示整體成本並未大幅提升，相比過往手開抄寫，以及面對人情施壓，科技執法反而讓執法過程更為嚴謹。此外，警方每月針對各轄區進行交通事故分析，找出違規熱點與高發生率的違規類型，以作為科技執法設備部署的依據。例如，若某區域闖紅燈事故頻繁，則可能增設監視設備，以提升道路安全。

針對科技執法的未來發展，警方透露，將強化審核機制，除了現有的人工審查外，未來可能增設多重審核關卡，以確保罰單準確無誤。此外，也將持續優化民眾申訴流程，讓申訴更為便捷，降低民眾因誤罰而產生的不便。科技執法已成為現代交通管理的重要手段，如何在提升執法效率的同時，兼顧公平性與民眾權益，科技執法的優先順序，仍以車流量大、車速快、易有車禍等路段為重要考量。