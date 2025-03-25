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超商店員之死／大夜風險高 學者：立法訂最低人力

聯合報／ 記者張裕珍陳俊智周嘉茹／專題報導

學者認為提升深夜工作安全應從修法著手，明定大夜班最低人數與獎懲辦法，但立法繁雜，仍需業者先行改善內部制度。 示意圖，與新聞關。圖／聯合報系資料照片
學者認為提升深夜工作安全應從修法著手，明定大夜班最低人數與獎懲辦法，但立法繁雜，仍需業者先行改善內部制度。 示意圖，與新聞關。圖／聯合報系資料照片

「便利超商和醫療院所一樣，遇到職場暴力風險較高，大夜班一個人值班也會拉高風險。」台灣職業安全健康連線主任鄭筑羚說，夜班工作人員「自己的安全要放在第一」，建議政府加強勞檢來監督業者完善軟硬體設施；銘傳大學企管系副教授凃嘉峪則認為應修法明定夜班上班人數。

鄭筑羚說，超商遇到的職場暴力可能來自顧客、犯罪者、親友、主管或同事，勞動部訂定「便利商店職場不法侵害預防安全衛生指引」提及超商要設置全時攝錄影機及警報系統、張貼如「警民連線監視錄影」標語，必要時可設物理性屏障，也建議降低貨架與堆放物品高度以方便店員掌握店內動態。

指引還提到要讓員工了解發生危難時「自己的安全要放在第一」，遇暴力攻擊可緊急迴避或採必要自衛措施，若因此造成店內財損也無須承擔賠償，但雖有指引，重點還是在雇主有無落實，許多勞工都是剛上工沒多久就發生事故，教育訓練恐怕不足，政府更應透過勞檢加強監督，「勞檢不是為了要裁罰業者，而是要輔導、預防意外發生。」

銘傳大學企管系副教授凃嘉峪指出，提升深夜工作環境安全最直接的作法就是增加人力，遇突發狀況有同事彼此照應，但經營者考量成本「能省則省」，自然無法解決問題。他說，深夜工作環境安全如能從法規著手，修法明定大夜班最低人數與獎懲辦法，問題或可解決大半，但立法程序繁雜，有賴業者先從內部制度改善。

凃嘉峪建議，經營者招募大夜班人員可多考量應徵者背景與能力，例如曾從事保全、口條佳、善溝通，能大幅提升職場突發事件的應變能力，危機處理做得好能「大事化小、小事化無」，當然人力成本較高；但增設保全系統、安全裝置也會增加營運成本，就看業者如何在硬體（設備）與軟體（人事管理）間取捨。

警察大學行政系主任許福生認為，社區安全應從整體預防做起，衛生單位應加強精神病患者或身心障礙族群的追蹤掌握，鄰里長或社區發展協會可發展守望隊，巡邏挖掘社區安全問題，再透過治安會報或里辦公室反映改善。業者則要強化員工教育訓練及危機辨識能力，透過防搶防暴演練加強店員對突發事件應變能力。

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