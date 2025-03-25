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超商店員之死／大姊慟：弟弟遵守政策遇害 不能白死

聯合報／ 記者陳俊智張裕珍周嘉茹／專訪

蔡文豪胞姊看著弟弟的照片，想問老天爺「這個社會到底怎麼了？」記者蘇健忠／攝影
蔡文豪胞姊看著弟弟的照片，想問老天爺「這個社會到底怎麼了？」記者蘇健忠／攝影

韓國設強化玻璃可立刻降下保護店員，日本有超商因人手不足提前打烊；台灣大夜職場仍危機四伏。

「指認遺體、簽死亡證明書、做筆錄提告…處理告一段落後，想起『沒有弟弟了』，眼淚就不自覺掉下來。」蔡文豪大姊說，每每想起弟弟都會鼻酸落淚，想問老天爺「這個社會到底怎麼了？社會病了。」多麼希望弟弟不會白死、惡人付出代價、社會有所改變，但能辦到嗎？

存錢開超商 夢想未圓人走了

蔡文豪從小受父母與兩名姊姊疼愛，但相當獨立自主，高中畢業就開始自己打工存錢，希望能開一家超商；他幾乎都上大夜班，理由是薪資多一點，可拉近現實與夢想的距離，早日開超商當老闆，「他為開店付出許多，可惜夢想還沒實現，人就先離開了。」

「蔡文豪出事了，人在醫院。」蔡大姊回憶，那天清晨父親接到警方電話，急忙趕到醫院才知弟弟遇害了，一家人腦袋一片空白，她忙著處理相關事宜，等有時間靜下來沉澱思緒，才驚覺弟弟已經走了。當凶手蔣嘉凱一審判死刑後，她曾祭拜告慰弟弟「這是個好開始，但這條路還很漫長。」

蔡大姊說，過往很多命案一扯上凶手精神方面的問題，案件通常都會拖很久，罪刑也總能減免，但「凶手還活著，有機會跟家人通信見面，我弟弟卻走了，永遠沒辦法再跟我們聊天說話，這對被害人來說，太不公平了，法律不應該這樣，這個社會也不該這樣，萬一精神病患利用疾病犯罪怎麼辦？」

三年過去 夜班安全立法無著

「弟弟遵照國家政策，勸導客人戴口罩就遇害，若勸阻不要抽菸，是不是也會被怎樣？」蔡大姊說，她曾花一個月追問勞動部職安署官員「職場夜間工作安全衛生指引」能給超商店員什麼具體保障？官員答不出來，把問題歸咎社會治安，但員警也無奈回應「準備辣椒水自保」，「三年過去了，大夜班安全沒任何改變」，政府一度討論立法卻「雷聲大、雨點小」，疫情過後就漸被淡忘。

「業者、中央、警政應該三方合作，不是互推。」蔡大姊認為，任何人都可進出超商，難保沒有宵小覬覦財物或醉漢、精神異常者鬧事，這些人對店員人身安全都是威脅，尤其大夜班大多一個人上班，威脅程度大幅提升，職場安全不能只由勞資雙方處理，政府應透過立法給店員多點保障。

為了提倡改變大夜職場環境，做過不少研究的蔡大姊說，解決超商職場安全問題除了調高薪資、多招聘員工，更可從硬體設備著手；韓國有超商在收銀機旁設計緊急按鈕連線保全公司，還有強化玻璃能立刻降下罩住收銀台、保護店員安全，日本有些超商因應人手不足而提前打烊，但在台灣，大夜職場安全環境仍舊危機四伏。

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