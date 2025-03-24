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消失的陸籍快艇找到了！越界被發現 棄漁具跑給海巡追

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖周邊海域昨天傳有不明快艇在花嶼越界作業，澎湖海巡隊出動巡防艇追擊，目視、雷達都未見快艇蹤跡，今又傳出七美西南海域有不明漁船出沒，疑為大陸漁民下放子船捕魚，海巡連兩天派船搜索，果真發現一艘大陸白色快艇越界作業，對方見海巡現身，隨即加足馬力逃離。

澎湖海巡隊昨根據當地媒體報導，稱漁民於西嶼西南方20浬作業時，有一艘無船籍大陸快艇從事延繩釣放小管作業，並有偷竊漁船漁具、干擾我國漁船作業的情形。

海巡隊獲報後，昨根據漁民提供經緯度資訊，立即調派PP10071馳赴現場查處，並增派10087艇前往支援，巡防艇於昨下午2時55分許抵達通報海域後，僅發現本國籍船隻，經詢問現場作業漁船，均回覆未發現陸籍小型快艇，巡防艇運用雷達擴大海域搜尋，也未發現可疑快艇航跡。

今天中午澎湖海巡隊持續搜索，連江艦於花嶼西北方20浬處發現1艘疑大陸籍白色快艇越界作業，該快艇見狀立即拋棄漁具向西快速逃逸，連江艦通報PP-10087艇共同追緝攔查，將該快艇驅離至花嶼西北方25浬（限制水域外）持續往西逃離。

另外，今下午又傳出有漁民目擊疑似大陸漁船出沒澎湖七美海域，作業地點接近我國禁限制水域，該船派出多艘子船作業，過程被澎湖漁民拍下，並由當地媒體報導。

澎湖海巡隊掌握輿情後，今下午派出巡防艇趕赴七美島西南海域23海浬處巡弋，搜尋有無可疑船隻出沒。

不過，巡查未發現有陸籍子母漁船越界，巡防艇擴大搜尋向外至七美西南30浬（限制水域線外），僅發現數艘陸籍鐵殼漁船，且船上甲板無管筏子船或快艇等異樣，因子母船作業與快艇作業模式不同，為深入追查，海巡艦艇已持續將該海域列為巡查重點。

金馬澎分署表示，因應近期漁民反映陸籍漁船越界花嶼及七美海域作業情事，將持續擴大威力掃蕩勤務，並依法強力查扣越界作業陸船，為能及時取締越界陸船，籲請漁民如發現可疑情事，請立即於海上撥打118或利用無線電報案。

疑似昨天出沒的白色陸籍快艇今天現身澎湖花嶼海域，見海巡巡防艦現身連漁具也不要就逃離作業海域。記者張議晨／翻攝
疑似昨天出沒的白色陸籍快艇今天現身澎湖花嶼海域，見海巡巡防艦現身連漁具也不要就逃離作業海域。記者張議晨／翻攝

海巡 漁民 澎湖

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