制服警察熱、便衣刑警荒 台南刑警缺57人僅33人報考

台南市警察局今年4月刑警缺額將達57人，較去年同期缺額31人明顯增加，4月1日舉辦的招考，目前卻僅有33人報名；台南市刑警大隊長李宏倫表示，為了提高錄取員警報到意願，今年將採「原地派補」方式，亦即不用離開原分局，尊重依照同仁意願分派。

台南市刑警員額共350人，與近年全國各縣市警察局相同，基層偵查佐不斷流失，許多員警寧可請調回任制服警察，派出所員警也不願意報考刑警；台南市刑事缺額自去年4月懸缺31人，去年9月增至37人，同月加辦招考只有14人報考，錄取10人僅3人報到。

基層員警指出，刑警壓力大，分發時若無法挑選單位，大都會被派到缺最多、最累的分局偵查隊；而且轉當刑警，工作積分將全數歸零重算，很不划算，所以現在同事間都稱，會考刑警的人，不是年輕不懂事，就是制服穿膩了，想換換跑道。

資深偵查隊長也表示，刑警因為是「責任制」，壓力大，若分局案件量多，每個刑警身上可能都背著30到50件公文，每件公文都被分局管考，若逾期未結案就會被追殺、檢討甚至處分；反觀派出所員警就是上、下班，下班就沒事。

偵查隊長說明，一個刑警即使努力把10件公文（即10件刑案）處理完，當天可能又新收到5到7件，如果出國度假幾天，責任轄區內公文也不會放過他；回來除了即將逾期的公文，還有桌上新增加的部分，不像制服員警，出國就出國，回來照勤務表上班即可。

偵查隊長說明，刑警越來越缺，就是因為案件量太大，現在刑警都自嘲事「刑事打字員」，每天光坐在辦公室打電腦就好，也打不完；另外，現在的行政警察加給對比刑事加給5000元，已經沒有太大差距，津貼根本沒有誘因。

台南市警察局今年4月刑警缺額將達57人，4月1日舉辦的招考，目前僅有33人報名；刑警大隊長李宏倫表示，過去報考率不高，是因為原本在善化分局服務，考上偵查佐，卻可能被調到新營或佳里分局，那個分局缺人就往那邊補，確實降低基層員警報考意願。

李宏倫表示，自從他去年12月就任大隊長後，觀察到這個情況，已經向局長林國清報告並獲得首肯，報考刑警的同仁可填寫三個志願，並採「原地派補」方式，依據志願以及原本服務的分局等作為人性化考量，避免讓同仁離家太遠，預期可提升偵查佐的報到率。