北市街頭警匪追逐民眾紛閃 他駕車撞警釀2傷狼狽落網

台北市中山區新生北路三段今午有員警持槍追捕嫌犯，民眾目擊擔心遭波及紛紛閃避，警方傍晚證實事件是松山分局警方偵辦一起非法色情案，準備逮人遭嫌犯駕車衝撞，過程中2名警員受傷但無大礙，目前已順利逮獲嫌犯，持續搜索中，詳細案情待釐清。

警方表示，松山分局中崙派出所員警先前發現應召站業者在網路上投放廣告吸客，循線追查後鎖定一名男子涉案，今午4時許持搜索票在中山區林森北路、中山北路二段某巷口攔停男子車輛，員警表明身分，男子不配合，駕車衝撞員警逃逸，導致29歲曾姓警員、25歲許姓警員手腳擦挫傷流血。