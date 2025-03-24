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爭奪「眾量級」經營權慘了？家寧母女涉逃漏稅 新北檢分案偵辦

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy家寧分手後，頻道爆發經營權糾紛，Andy控訴多年心血化為烏有，獲網友與網紅圈大力支持。有網友檢舉家寧母親曾淑慧開設的群海娛樂涉嫌逃漏稅，新北地檢署證實已依涉犯稅捐稽徵法分案調查。

日前Andy發片控訴自己辛苦經營「眾量級CROWD」頻道，10年共累積227萬訂閱，不僅與家寧分手後，頻道被家寧母女整碗捧走，分手前自己也只領55000元月薪，家寧一家卻是吃香喝辣。

事後Andy發現，家寧母親曾女於2018年成立群海娛樂，並片面決定公司股權分配，讓一手催生、經營頻道的Andy只擁有25%股份，曾女還以個人名義搶先註冊了「眾量級」商標，種種跡象讓人懷疑一切早有預謀。

看不下去的網友為此向國稅局及檢方檢舉，新北檢稍早證實已分案調查，案由為稅捐稽徵法，目前被告僅列法人群海娛樂，是否有自然人涉案將視檢察官調查結果而定。

YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道爆發經營權糾紛，新北檢接獲檢舉家寧母親曾淑慧開設的群海娛樂涉嫌逃漏稅，已分案調查。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」
YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道爆發經營權糾紛，新北檢接獲檢舉家寧母親曾淑慧開設的群海娛樂涉嫌逃漏稅，已分案調查。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」

Andy 家寧 眾量級

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