電子煙摻毒品 民代籲修法嚴管

刑事警察局公布喪屍煙彈查緝成果，說明如何以電子煙主機吸食喪屍煙彈。圖／聯合報系資料照片 新興菸品危害年輕族群健康，國健署「112年青少年吸菸行為調查」顯示，紙菸使用比率下降，但電子煙使用率達4.8%，國中生、高中職生電子煙使用率各為3.2%、6.3%，約5萬多名青少年使用電子煙，除傷害腦部發育，還可能誤觸毒品。

台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然表示，許多青少年覺得抽電子煙「時髦、好玩、趕流行」，誤以為沒有臭味的電子煙對身體傷害較小，但愈來愈多研究報告證實，吸食電子煙也可能尼古丁成癮。

國教盟理事長王瀚陽表示，新興菸品已成為不肖分子販售毒品的管道，將「依托咪酯」（喪屍煙彈）摻進煙油，大量流入進校園，部分未成年學生因此染上毒品。食藥署統計，喪屍煙彈於去年1到10月驗出2905件，較2023年同期的22件暴增131倍，成為危害國人最嚴重的新型毒品。

國民黨立委廖偉翔表示，喪屍煙彈透過電子煙的載具進入校園，主管機關應盡速補強修法漏洞，避免電子煙與毒品結合，擴大威脅。

國健署調查發現「青少年電子煙使用率達4.8%」，王瀚陽直言，「這數據似乎太低估了，未被查到的黑數應更多。」幾乎每天接到家長求助電話，孩子被新興菸品誘引，學校老師也很難為，電子煙雖是違禁品，不能帶入學校，但就算發現學生持有，只能沒收或以校規處置。王呼籲，要遏制電子煙在校園滲透，教育部應設立全國一致的校園懲戒標準，從嚴處理。

民進黨立委林月琴指出，法規禁止電子煙，但網路仍違規販售，重點在於缺乏有效的下架機制。電商與社群平台要自我監管，負起法律責任，政府更要建立數位監管機制，嚴格取締。

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