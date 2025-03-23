詐團假冒兒子謊稱出車禍要賠錢 金融業退休老父被騙6萬
詐騙集團假冒親友致電借錢，謊稱發生意外或緊急事件急需用錢，刑事局近期發現「猜猜我是誰」詐騙手法有上升趨勢，提醒民眾提高警覺。
警方說，金融業退休60歲王姓男子接到詐騙電話，對方假冒他兒子說「爸！我剛換手機，你重新加我的LINE」，王依指示加LINE，對方以LINE來電稱出車禍須賠償6萬元，並提供郵局帳戶，王臨櫃匯款，1小時後聯繫兒子驚覺受騙。
50歲林姓家庭主婦接到詐騙電話，對方自稱她女兒，指有客戶要提供貨款，因繁忙要請林幫忙，林依指示加LINE，對方表示是因更換手機及門號，為處理客戶款項，需要林匯款，林赴郵局臨櫃匯款10萬元，數日後與女兒確認才知被騙。
刑事局表示，詐團佯稱意外或緊急事件急需用錢，使被害人陷入恐慌，民眾接到陌生來電應先查證，勿因認為聲音相似或通訊軟體帳號相同，便認定是親友，若對方借錢，應向本人查證。
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