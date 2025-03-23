詐團假冒兒子謊稱出車禍要賠錢 金融業退休老父被騙6萬

詐騙集團假冒親友致電借錢，謊稱發生意外或緊急事件急需用錢，刑事局近期發現「猜猜我是誰」詐騙手法有上升趨勢，提醒民眾提高警覺。

警方說，金融業退休60歲王姓男子接到詐騙電話，對方假冒他兒子說「爸！我剛換手機，你重新加我的LINE」，王依指示加LINE，對方以LINE來電稱出車禍須賠償6萬元，並提供郵局帳戶，王臨櫃匯款，1小時後聯繫兒子驚覺受騙。

50歲林姓家庭主婦接到詐騙電話，對方自稱她女兒，指有客戶要提供貨款，因繁忙要請林幫忙，林依指示加LINE，對方表示是因更換手機及門號，為處理客戶款項，需要林匯款，林赴郵局臨櫃匯款10萬元，數日後與女兒確認才知被騙。