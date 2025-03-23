影／找前女友復合 男子持球棒砸情敵娃娃機店玻璃被逮

一名男子今天凌晨前往宜蘭羅東鎮一家娃娃機店，想要與女友談論感情問題，尋求復合，雙方爭執後女方將店門關上，男子突然情緒失控，持球棒砸毀店面玻璃，逃離後被警方逮捕送辦，女方澄清對方已非她男友。

警方調查，女方表示兩人已經分手，對方還一直找她，今天零時30分許，對方約談判，女子擔心21歲陳姓前男友對她不利，跑到現任男友經營的娃娃機店；陳男找上門，女子見其手持球棒，嚇到把店門玻璃門關上，惹惱陳男火冒三丈，持球棒猛砸玻璃，女方趕緊報警。