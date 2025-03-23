聽新聞
0:00 / 0:00
影／找前女友復合 男子持球棒砸情敵娃娃機店玻璃被逮
一名男子今天凌晨前往宜蘭羅東鎮一家娃娃機店，想要與女友談論感情問題，尋求復合，雙方爭執後女方將店門關上，男子突然情緒失控，持球棒砸毀店面玻璃，逃離後被警方逮捕送辦，女方澄清對方已非她男友。
警方調查，女方表示兩人已經分手，對方還一直找她，今天零時30分許，對方約談判，女子擔心21歲陳姓前男友對她不利，跑到現任男友經營的娃娃機店；陳男找上門，女子見其手持球棒，嚇到把店門玻璃門關上，惹惱陳男火冒三丈，持球棒猛砸玻璃，女方趕緊報警。
男子得知前女友報警，人隨即離去，警方獲報後趕抵現場，迅速查緝男子到案說明，查扣涉案球棒1支，後續依刑法毀損及恐嚇罪移請宜蘭地檢署偵辦。羅東警分局呼籲，處事應保持冷靜及理性態度，切勿因一時衝動訴諸暴力，無助解決問題，更可能觸法，留下前科。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言