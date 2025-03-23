快訊

NBA／詹姆斯復出戰收黑！公牛外線大爆發 湖人主場慘輸31分

玉山2人墜谷遭雪埋找到了 無生命跡象…驚險搜救畫面曝

穿不適合鞋子也上榜 資深健身教練指一般人肌力訓練常犯7錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

影／找前女友復合 男子持球棒砸情敵娃娃機店玻璃被逮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

一名男子今天凌晨前往宜蘭羅東鎮一家娃娃機店，想要與女友談論感情問題，尋求復合，雙方爭執後女方將店門關上，男子突然情緒失控，持球棒砸毀店面玻璃，逃離後被警方逮捕送辦，女方澄清對方已非她男友

警方調查，女方表示兩人已經分手，對方還一直找她，今天零時30分許，對方約談判，女子擔心21歲陳姓前男友對她不利，跑到現任男友經營的娃娃機店；陳男找上門，女子見其手持球棒，嚇到把店門玻璃門關上，惹惱陳男火冒三丈，持球棒猛砸玻璃，女方趕緊報警。

男子得知前女友報警，人隨即離去，警方獲報後趕抵現場，迅速查緝男子到案說明，查扣涉案球棒1支，後續依刑法毀損及恐嚇罪移請宜蘭地檢署偵辦。羅東警分局呼籲，處事應保持冷靜及理性態度，切勿因一時衝動訴諸暴力，無助解決問題，更可能觸法，留下前科。

陳姓男子今天凌晨到羅東鎮一家娃娃機店找前女友復合，雙方一言不合，男子突然情緒失控，持球棒砸毀店面玻璃。圖／警方提供
陳姓男子今天凌晨到羅東鎮一家娃娃機店找前女友復合，雙方一言不合，男子突然情緒失控，持球棒砸毀店面玻璃。圖／警方提供
陳姓男子今天凌晨到羅東鎮一家娃娃機店找前女友復合，雙方一言不合，男子突然情緒失控，持球棒砸毀店面玻璃。圖／警方提供
陳姓男子今天凌晨到羅東鎮一家娃娃機店找前女友復合，雙方一言不合，男子突然情緒失控，持球棒砸毀店面玻璃。圖／警方提供
警方查扣男子涉案的球棒。
警方查扣男子涉案的球棒。
陳姓男子今天凌晨到羅東鎮一家娃娃機店找前女友復合，雙方一言不合，男子突然情緒失控，持球棒砸毀店面玻璃。圖／警方提供
陳姓男子今天凌晨到羅東鎮一家娃娃機店找前女友復合，雙方一言不合，男子突然情緒失控，持球棒砸毀店面玻璃。圖／警方提供

前女友 娃娃機 男友

延伸閱讀

澎湖球棒隊清晨出沒 年輕人口角棍棒砸店警逮3車4人

殯儀館告別式變家族打架…疑抄球棒、辣椒水攻擊 12人涉案

沒吃到藥膳排骨又被糾正排錯 他亮出球棒怒嗆攤商

殺婦凶嫌矮瘦卻心狠 身高不到160公分竟持1米球棒打死人

相關新聞

獨／台中七期豪宅有男陳屍 現場大量借據與大麻警追查

台中市林姓男子前晚被女員工發現，陳屍在市政北一路的豪宅內，現場留有工具、大量借據與少量大麻，經鑑識人員採證，現場無外力破...

高雄離婚婦險當豬仔 小港機場買泰國機票遭攔阻原因曝

離婚的朱姓女子，昨傍晚在小港機場臨櫃買飛泰國單程機票，由於台灣去泰國免簽但須附來回機票，櫃台人員疑朱女被當詐團豬仔報警；...

影／找前女友復合 男子持球棒砸情敵娃娃機店玻璃被逮

一名男子今天凌晨前往宜蘭羅東鎮一家娃娃機店，想要與女友談論感情問題，尋求復合，雙方爭執後女方將店門關上，男子突然情緒失控...

美籍YouTuber入境遭拒 王定宇：協助依法提申訴

自稱「反共網紅」的美國籍YouTuber樂樂法利（LeLe Farley）成功申請台灣就業金卡，抵台時卻被通知「禁止入境...

影／超商前見女所長瞬間轉頭 警一箭雙鵰逮情侶通緝犯

台南市警第三分局近期要求基層員警於超商巡邏時，注意防制可疑車手；昨天安中派出所女所長與警員眼見超商前陳姓男子見到警察便神...

台中毒犯誣告運將是上手還恐嚇...得關4月賠20萬

台中市莊姓男子在2017年間吸毒，採尿後呈陽性反應遭送辦，莊為維護毒品上手，向檢警謊稱，卓姓計程車司機涉嫌無償轉讓毒品、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。