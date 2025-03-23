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獨／台中七期豪宅有男陳屍 現場大量借據與大麻警追查
台中市林姓男子前晚被女員工發現，陳屍在市政北一路的豪宅內，現場留有工具、大量借據與少量大麻，經鑑識人員採證，現場無外力破壞打鬥痕跡，也無可疑人士在案發前出入林男住處，但檢警將追查毒品來源，以釐清案發經過。
據查，林男（43歲）租賃在西屯區市政北一路的豪宅內，會聘請的女員工會定期至該處打掃，不過前天晚間7時許，女員工前往該處打掃時，發現林男已陳屍該處，現場留有工具物品，嚇得女員工趕緊通報警消到場。
經救護人員到場確認，林男已明顯死亡，沒有送醫，警方鑑識小組到場採證，發現現場留有大量林男寫下的借據、欠條等物品，另外還有少量市價約數萬元的大麻毒品，警方依法查扣後送驗。
全案經檢察官相驗後，確認林男死因是一氧化碳中毒身亡，但毒品來源仍需後續追查上手，釐清案發經過。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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