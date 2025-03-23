美籍YouTuber入境遭拒 王定宇：協助依法提申訴

自稱「反共網紅」的美國籍YouTuber樂樂法利（LeLe Farley）成功申請台灣就業金卡，抵台時卻被通知「禁止入境」，移民署則稱，樂樂法利2023年在台非法工作，才被管制一定期間無法入境。民進黨立委王定宇透露，已有立委協助樂樂法利提出申訴。

樂樂法利在YouTube超過42萬訂閱數，他今天發布影片指出，自己申請到台灣的就業金卡，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣生活，孰料在機場掃描護照後，被告知禁止入境。

移民署對此指出，樂樂法利獲核發文化藝術類就業金卡，卻無法自美國搭機來台，因樂樂法利2023年來台時，非法工作案經台北市政府勞動局裁處在案，因此依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境。

王定宇今天對此表示，肯定樂樂法利的反共立場及對台的支持熱愛，但法律之前人人平等，當時樂樂法利上節目被檢舉，同時他也申請就業金卡，兩件事幾乎同時發生，也許政府部門在某個環節橫向溝通不良，形成「拿到金卡可以入境但又因違法就業被沒收」，在這點上，政府有改進的空間。