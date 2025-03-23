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高雄離婚婦險當豬仔 小港機場買泰國機票遭攔阻原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

離婚的朱姓女子，昨傍晚在小港機場臨櫃買飛泰國單程機票，由於台灣去泰國免簽但須附來回機票，櫃台人員疑朱女被當詐團豬仔報警；航警追查，朱女曾受招待去馬來西亞玩3天；這次又接指令去泰國拿佛牌，應是詐騙或販毒集團伎倆，朱女經警規勸才打消出國念頭。

航警局高雄分局警方昨天傍晚接獲機場航空公司櫃台人員通報，指一名婦人疑遭到詐騙準備搭機出國，警方隨即趕赴國際線大廳了解。

警方到場後發現，35歲的朱姓女子臨櫃買當晚5時55分飛往泰國廊曼機場班機的單程機票，由於台灣去泰國雖然免簽，因朱女只買單程機票，不符合泰國入境規定，加上她身上無其他現金、信用卡足夠買回程機票，櫃台人員才通報警方到場處理。

警方詢問朱女去泰國原因，才查知朱女日前玩社群媒體TIKTOK時，一名暱稱「林凱」的男子主動加她好友，因聊得愉快，對方得知她沒工作，遊說她前往馬來西亞玩3天2夜，並主動提供43000萬現金，讓她支付機票、酒店住宿費，聲稱只要帶一瓶洋酒去馬來西亞，就會有人和她接洽，其餘現金可當旅費。

朱女告知警方，因認為可免費旅遊，於是答應對方，於19日從高雄搭機去馬來西亞，21號回國；去程時，她先在小港機場買了一瓶1萬多元的洋酒帶上飛機，入境馬來西亞後，對方看到酒，指她買錯牌子，酒也沒拿人就走了。

朱女說，回國後，林凱又和她聯絡，給了她3萬5000元，要她買去泰國廊曼單程機票，並指示這次任務是帶回佛牌，到了泰國後，先在附近機場的旅館下榻，會有人和她聯絡。

朱女告知警方，當時曾問林凱，佛牌為何不用寄的，還要花這麼多錢請人帶過來，如果是違禁品怎麼辦？那她身上的官司就沒完沒了，對方還回「你想太多」，後她被對方說服，認為可出國遊玩，才聽從指示照做。

警方檢視朱女手機，有雙方對話紀錄；警方研判朱女可能遇到詐團或販毒集團「養套殺」的伎倆，當場提供海外求職詐騙案例規勸朱女勿出國，以免淪為豬仔或當運毒工具，成功讓朱女打消出國念頭。

航警局高雄分局員警在高雄小港機場攔下買單程機票要前往泰國的朱女，勸阻她恐成詐團豬仔或販毒集團利用的人，朱女才打消出國念頭。記者石秀華／翻攝
航警局高雄分局員警在高雄小港機場攔下買單程機票要前往泰國的朱女，勸阻她恐成詐團豬仔或販毒集團利用的人，朱女才打消出國念頭。記者石秀華／翻攝
航警局高雄分局員警在高雄小港機場攔下在航空公司臨櫃買單程機票要前往泰國的朱女（紅圈處），勸阻她恐成詐團豬仔或販毒集團利用的人，朱女才打消出國念頭。記者石秀華／翻攝
航警局高雄分局員警在高雄小港機場攔下在航空公司臨櫃買單程機票要前往泰國的朱女（紅圈處），勸阻她恐成詐團豬仔或販毒集團利用的人，朱女才打消出國念頭。記者石秀華／翻攝
航警局高雄分局員警在高雄小港機場攔下買單程機票要前往泰國的朱女，勸阻她恐成詐團豬仔或販毒集團利用的人，朱女才打消出國念頭。記者石秀華／翻攝
航警局高雄分局員警在高雄小港機場攔下買單程機票要前往泰國的朱女，勸阻她恐成詐團豬仔或販毒集團利用的人，朱女才打消出國念頭。記者石秀華／翻攝
航警局高雄分局員警在高雄小港機場攔下買單程機票要前往泰國的朱女，勸阻她恐成詐團豬仔或販毒集團利用的人，朱女才打消出國念頭。記者石秀華／翻攝
航警局高雄分局員警在高雄小港機場攔下買單程機票要前往泰國的朱女，勸阻她恐成詐團豬仔或販毒集團利用的人，朱女才打消出國念頭。記者石秀華／翻攝
航警局高雄分局員警在高雄小港機場攔下買單程機票要前往泰國的朱女，勸阻她恐成詐團豬仔或販毒集團利用的人，朱女才打消出國念頭。記者石秀華／翻攝
航警局高雄分局員警在高雄小港機場攔下買單程機票要前往泰國的朱女，勸阻她恐成詐團豬仔或販毒集團利用的人，朱女才打消出國念頭。記者石秀華／翻攝
航警在高雄小港機場攔下要前往泰國的朱女，檢視手機，發現朱曾問對方如果是違禁品怎麼辦？那她身上的官司就沒完沒了，對方還回「你想太多」。記者石秀華／翻攝
航警在高雄小港機場攔下要前往泰國的朱女，檢視手機，發現朱曾問對方如果是違禁品怎麼辦？那她身上的官司就沒完沒了，對方還回「你想太多」。記者石秀華／翻攝

小港機場 泰國 馬來西亞

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