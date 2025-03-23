高雄離婚婦險當豬仔 小港機場買泰國機票遭攔阻原因曝

離婚的朱姓女子，昨傍晚在小港機場臨櫃買飛泰國單程機票，由於台灣去泰國免簽但須附來回機票，櫃台人員疑朱女被當詐團豬仔報警；航警追查，朱女曾受招待去馬來西亞玩3天；這次又接指令去泰國拿佛牌，應是詐騙或販毒集團伎倆，朱女經警規勸才打消出國念頭。

航警局高雄分局警方昨天傍晚接獲機場航空公司櫃台人員通報，指一名婦人疑遭到詐騙準備搭機出國，警方隨即趕赴國際線大廳了解。

警方到場後發現，35歲的朱姓女子臨櫃買當晚5時55分飛往泰國廊曼機場班機的單程機票，由於台灣去泰國雖然免簽，因朱女只買單程機票，不符合泰國入境規定，加上她身上無其他現金、信用卡足夠買回程機票，櫃台人員才通報警方到場處理。

警方詢問朱女去泰國原因，才查知朱女日前玩社群媒體TIKTOK時，一名暱稱「林凱」的男子主動加她好友，因聊得愉快，對方得知她沒工作，遊說她前往馬來西亞玩3天2夜，並主動提供43000萬現金，讓她支付機票、酒店住宿費，聲稱只要帶一瓶洋酒去馬來西亞，就會有人和她接洽，其餘現金可當旅費。

朱女告知警方，因認為可免費旅遊，於是答應對方，於19日從高雄搭機去馬來西亞，21號回國；去程時，她先在小港機場買了一瓶1萬多元的洋酒帶上飛機，入境馬來西亞後，對方看到酒，指她買錯牌子，酒也沒拿人就走了。

朱女說，回國後，林凱又和她聯絡，給了她3萬5000元，要她買去泰國廊曼單程機票，並指示這次任務是帶回佛牌，到了泰國後，先在附近機場的旅館下榻，會有人和她聯絡。

朱女告知警方，當時曾問林凱，佛牌為何不用寄的，還要花這麼多錢請人帶過來，如果是違禁品怎麼辦？那她身上的官司就沒完沒了，對方還回「你想太多」，後她被對方說服，認為可出國遊玩，才聽從指示照做。