影／超商前見女所長瞬間轉頭 警一箭雙鵰逮情侶通緝犯

台南市警第三分局近期要求基層員警於超商巡邏時，注意防制可疑車手；昨天安中派出所女所長與警員眼見超商前陳姓男子見到警察便神色有異，轉身轉頭往裡面走，上前盤查，發現陳與超商內張姓女友竟都是通緝犯，一箭雙鵰將通緝情侶檔解送歸案。

51歲陳姓男子遭橋頭地檢署發布家暴通緝，一直未到案；昨天台南市警第三分局安中派出所所長曾婉甄、警員陳正威下午3時許執行巡邏勤務，行經安南區海佃路1段超商前巡簽時，依分局指示加強注意可疑車手，發現陳一看到警察便神色有異。

陳瞬間轉頭往超商裡面躲避，所長曾婉甄與陳正威上前陳攔下盤查，發現他的通緝身分，當場就要逮捕帶回；曾婉甄要求「手伸出來」、「身上有沒有不該帶的東西」，並詢問「這幾天都住在哪裡」，陳回覆沒有違禁品，知道被通緝所以居無定所，都在超商窩著。

陳無奈表示，讓他跟仍坐於超商的張姓女友說一聲；警方同意他跟女友交代，並持續注意超商內情況，卻見張女看到員警也眼神閃爍，一直低頭遮掩面容。曾婉甄上前查詢張女身分，發現38歲張女也是詐欺通緝犯，當場表示也要將她逮捕。