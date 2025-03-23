台中毒犯誣告運將是上手還恐嚇...得關4月賠20萬

台中市莊姓男子在2017年間吸毒，採尿後呈陽性反應遭送辦，莊為維護毒品上手，向檢警謊稱，卓姓計程車司機涉嫌無償轉讓毒品、竊盜、恐嚇等不法情事，檢方偵結起訴卓後，莊在法院開庭時，坦認誣告犯行，卓獲無罪確定，卓另向莊提起民事求償，一審判莊得賠20萬元。

判決指出，莊姓男子在2017年9月間，在台中市中區繼光街某停車場旁的超商廁所內，以玻璃球吸食安非他命，隔天經檢方觀護人採尿送驗後，呈現毒品反應，莊為維護毒品來源，向檢警佯稱，毒品來源是由綽號「空仔」的卓姓計程車司機所無償轉讓。

另外莊也指控卓涉及翻越民宅，竊盜馬達，以及犯後打電話恐嚇他揚言要「燒房子」等不法情事。

全案經檢察官偵結後，起訴卓男，但卓男喊冤，他是計程車司機，沒有轉讓毒品，也無恐嚇、竊盜等犯行。台中地院審理此案時，莊男才坦認，卓男沒有轉讓毒品的犯行，此部分卓男在後續審理中，獲無罪判決確定。

卓男據此向法院提出侵權民事損害告訴，求償20萬元，案件審理時，莊男也同意給付該筆賠償，全案審結後，判莊得賠卓20萬元，仍可上訴。