美籍YouTuber自稱反共...卻被禁止入境台灣 移民署說話了
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）今天發布影片指出，自己申請到台灣的就業金卡，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣生活，孰料在機場掃描護照後，被告知禁止入境。對此，移民署今天表示，樂樂法利2023年在台非法工作，才被管制一定期間無法入境。
移民署指出，有關美國籍YouTuber樂樂法利獲核發文化藝術類就業金卡，卻無法自美國搭機來台，因樂樂法利2023年來台時，非法工作案經台北市政府勞動局裁處在案，因此依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境。
移民署表示，樂樂法利尚在管制期間，不符合核發就業金卡條件，已依規定撤銷其許可，並就相關行政作業流程進行檢討；若樂樂法利日後符合解除管制規定，可再次提出申請。
據了解，樂樂法利曾在北京求學，因此能說出流利中文，就讀過中央戲劇學院、南京大學，擅長中央雙語喜劇、說唱，自稱拿共產黨的獎學金，卻走上反共的道路。
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