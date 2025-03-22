美籍YTR搭機來台遭阻 喊「被限制入境」！移民署解釋原因

美國籍YouTuber樂樂法利透過影片稱無法自美國搭機來台。移民署今天表示，樂樂法利2023年來台時，因非法工作案經台北市勞動局裁處，依規定，管制一定期間無法入境。

美國籍饒舌歌手樂樂法利（LeLe Farley），有白人臉孔卻能說流利中文，因他在中國求學，曾就讀過中央戲劇學院、南京大學，他自稱拿共產黨的獎學金，卻走上反共的道路，且在洛杉磯用雙語演出，同時是脫口秀演員也是歌手。

樂樂法利今天透過自己的YouTube頻道，說明遭台灣禁止入境，並以「我被臺灣禁止入境」為標題。

對此，移民署回應，有關美國籍YouTuber樂樂法利獲核發文化藝術類就業金卡，卻無法自美國搭機來台，因樂樂法利2023年來台時，因非法工作案經台北市政府勞動局裁處在案。移民署指出，因此依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境。