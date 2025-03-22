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收海外快遞 電子信件點連結補稅？刑事局提醒詐團新手法

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

近期有民眾收到電子郵件，聲稱有海外快遞需補稅，郵件提供連結要求補稅，但實際是詐騙集團設下的陷阱；刑事局今天指出，全球貨運發達，許多民眾都會有收取海外快遞的需求，詐騙集團看準這點，利用新形態話術誘騙民眾上當。

日前刑事局接獲情資，一位陳姓民眾因與美國教授有學術往來，要收取自對方寄出的海外快遞，對方寄出後，民眾收到號稱海外快遞公司DHL寄來的email，信中稱點擊連結補繳7美元的稅，否則包裹將遭退回，陳姓民眾不疑有他，點擊連結並輸入信用卡號，後因收到信用卡驗證簡訊，發現金額較信件中聲稱金額高出許多，才發現自己遭詐騙，停止付款而免於受害。

刑事警察局表示，釣魚簡訊或信件詐騙，可能會以各種名義誘騙民眾點擊連結，常見的包含繳水電費、罰單逾期、中獎通知以及海外快遞等，提醒民眾收到來路不明的簡訊，應提高警覺，切記不可點擊當中的連結，若不慎點入連結，也千萬不要依網站指示輸入，個人資料、信用卡資訊等隱私訊息。

警方表示，海外快遞詐騙信件以英文作為主要語言，提醒民眾收到語言或內文看不懂的訊息或信件，不要隨意點擊信件中任何內容，應找看得懂的親友或翻譯協助確認內容後，再採取進一步作為。

台灣一名陳姓民眾收到號稱海外快遞公司DHL寄來的email，信中稱點擊連結要補繳7美元的稅，其實是詐騙集團陷阱。記者廖炳棋/翻攝
台灣一名陳姓民眾收到號稱海外快遞公司DHL寄來的email，信中稱點擊連結要補繳7美元的稅，其實是詐騙集團陷阱。記者廖炳棋/翻攝

罰單 詐騙集團

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