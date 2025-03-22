快訊

Andy老師再發聲「謠言滿天飛」 喊話家寧：一起努力拿回帳冊

只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

家長瘋搶私中…他引憾事問「怎敢讓子女讀公立」 釣出雄中校長回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／毒蟲詭異撞車 趕在警到場前扔棄毒品...心虛慌張被識破

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名20歲男子日前在三重、蘆洲交界處出車禍，趕在警察到達之前拚命將車內的毒品往路旁草叢丟，最後仍因神色緊張被員警察覺不對勁。最後被他扔棄的K他命、毒咖啡共39包和1顆喪屍煙彈，統統被警方找出來。

余姓男子10日下午2時許，駕駛轎車在三重區環河北路、蘆洲區復興路口出車禍，警方獲報到場原本以為只是處理交通事故，但是他面對員警卻很明顯異常慌張。警方於是調閱監視器，發現更詭異狀況。

當時余男駕車行駛環河北路，到達復興路口之前，前方已有四、五輛車在外側車道排隊停等紅燈，他原本接在車陣尾端，突然猛向右側路肩切出，但前行沒幾公尺又馬上向左回切，撞上排隊中車輛，怪異的行為和路徑，像極了酒駕或毒駕。

無端挨撞的65歲賴姓駕駛下車察看車損情形，並報警處理，余男卻趁隙急著去開後行李廂，拿出1個紙盒往路旁草叢丟棄，然後再彎腰將喪屍煙彈塞進路旁水溝蓋。後來4名支援警力趕抵協助搜索找出紙盒，內有4包K他命共8.68公克、35包毒品咖啡包共108.45公克，員警另從水溝內找到1顆依託咪酯煙彈4.96公克。

余男百口莫辯，被帶回蘆洲警分局集賢派出所，坦承毒品是他丟的，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市1名20歲余姓男子日前在三重、蘆洲交界處出車禍，趕在警察到達之前拚命將車內的毒品往路旁草叢丟，最後仍因神色緊張被員警察覺不對勁。最後被他扔棄的K他命、毒咖啡共39包和1顆喪屍煙彈，統統被警方找出來。記者林昭彰／翻攝
新北市1名20歲余姓男子日前在三重、蘆洲交界處出車禍，趕在警察到達之前拚命將車內的毒品往路旁草叢丟，最後仍因神色緊張被員警察覺不對勁。最後被他扔棄的K他命、毒咖啡共39包和1顆喪屍煙彈，統統被警方找出來。記者林昭彰／翻攝
新北市1名20歲余姓男子日前在三重、蘆洲交界處出車禍，趕在警察到達之前拚命將車內的毒品往路旁草叢丟，最後仍因神色緊張被員警察覺不對勁。最後被他扔棄的K他命、毒咖啡共39包和1顆喪屍煙彈，統統被警方找出來。記者林昭彰／翻攝
新北市1名20歲余姓男子日前在三重、蘆洲交界處出車禍，趕在警察到達之前拚命將車內的毒品往路旁草叢丟，最後仍因神色緊張被員警察覺不對勁。最後被他扔棄的K他命、毒咖啡共39包和1顆喪屍煙彈，統統被警方找出來。記者林昭彰／翻攝

喪屍煙彈 毒品

延伸閱讀

涉運毒嫌犯衝撞警車 金檢聲請羈押禁見

毒犯遭圍捕竟駕車撞員警 檢察官訊後向法院聲請羈押

台中毒犯攜百萬K粉...大膽逆向怠速違停 警抓人送辦

影／父護子嗆「我兒不碰毒」 新北警搜出喪屍煙彈當場打臉

相關新聞

影／毒蟲詭異撞車 趕在警到場前扔棄毒品...心虛慌張被識破

新北市1名20歲男子日前在三重、蘆洲交界處出車禍，趕在警察到達之前拚命將車內的毒品往路旁草叢丟，最後仍因神色緊張被員警察...

影／郝廣民恐嚇富商遭逮 檢聲押法院100萬元交保 小弟囚車道專車接送

四海幫前大哥郝廣民，因共同涉入竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘等11人犯下的恐嚇富商取財千萬元案，昨天被刑事局拘提，移送士林...

四海幫大哥 涉勒贖富商100萬元交保

涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的四海幫前大哥郝廣民，昨被刑事局拘提到案，士檢地檢署複訊後以郝有串證逃亡之虞聲請羈押，法院...

影／7旬翁持美工刀搶銀行未遂 悻然離去20分鐘才被逮遭收押

台北市劉姓老翁居無定所，日前疑因身無分文，異想天開步入大稻埕的華南銀行持工業用美工刀搶劫，孰料當下沒有行員理他，他見保全...

富商與股東千萬元投資糾紛找黑道處理 角頭郝廣民遭拘

涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的屏東角頭、有四海幫背景的郝廣民，因涉組織犯罪，今天士林地檢署指揮刑事局拘提到案，稍早已被...

四海幫堂主擁槍數佔前年全桃查獲數47％ 一審判20年

四海幫海潤堂主鍾明靜的楊梅住處是地下兵工廠，2023年10月間被檢警查獲時，持有制式槍彈及改造長短槍枝多達45把、2千顆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。