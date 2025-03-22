影／毒蟲詭異撞車 趕在警到場前扔棄毒品...心虛慌張被識破

新北市1名20歲男子日前在三重、蘆洲交界處出車禍，趕在警察到達之前拚命將車內的毒品往路旁草叢丟，最後仍因神色緊張被員警察覺不對勁。最後被他扔棄的K他命、毒咖啡共39包和1顆喪屍煙彈，統統被警方找出來。

余姓男子10日下午2時許，駕駛轎車在三重區環河北路、蘆洲區復興路口出車禍，警方獲報到場原本以為只是處理交通事故，但是他面對員警卻很明顯異常慌張。警方於是調閱監視器，發現更詭異狀況。

當時余男駕車行駛環河北路，到達復興路口之前，前方已有四、五輛車在外側車道排隊停等紅燈，他原本接在車陣尾端，突然猛向右側路肩切出，但前行沒幾公尺又馬上向左回切，撞上排隊中車輛，怪異的行為和路徑，像極了酒駕或毒駕。

無端挨撞的65歲賴姓駕駛下車察看車損情形，並報警處理，余男卻趁隙急著去開後行李廂，拿出1個紙盒往路旁草叢丟棄，然後再彎腰將喪屍煙彈塞進路旁水溝蓋。後來4名支援警力趕抵協助搜索找出紙盒，內有4包K他命共8.68公克、35包毒品咖啡包共108.45公克，員警另從水溝內找到1顆依託咪酯煙彈4.96公克。

余男百口莫辯，被帶回蘆洲警分局集賢派出所，坦承毒品是他丟的，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

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