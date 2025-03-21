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影／郝廣民恐嚇富商遭逮 檢聲押法院100萬元交保 小弟囚車道專車接送
四海幫前大哥郝廣民，因共同涉入竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘等11人犯下的恐嚇富商取財千萬元案，今天被刑事局拘提，移送士林地檢署後，士檢依涉侵佔、恐嚇、恐嚇取財、組織等罪，向法院聲請羈押，稍早士林地院裁定100萬元交保、限制住居。
裁定理由指出，被告涉犯組織犯罪防制條例、恐嚇取財部分，罪嫌非屬重大，而涉犯強制、恐嚇等罪嫌，嫌疑重大，惟所犯非屬重罪而為3年以下有期徒刑之罪，且無證據證明被告有逃亡及串供之虞，參酌被告的涉案情節，無羈押必要。
士林地院指出，被告及辯護人既已提出具保之請求，參酌刑事訴訟法第114條第1項本文之規定，裁定100萬元具保，並限制住居。
值得一提的是，郝廣民去年12月搭車在國道出車禍，雙腿被撞斷，傷勢嚴重，儘管順利開刀恢復行走能力，但仍明顯不良於行，要靠助行器才得已行走。
也因此，原本郝廣民的小弟已經開白色阿法（Toyota Alphard）休旅車在法院外等候，要接送大哥，但法官考量他走路不方便，同意讓他的專車可以直接駛入囚車道，上車接送。
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