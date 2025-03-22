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四海幫大哥 涉勒贖富商100萬元交保

聯合報／ 記者翁至成廖炳棋張宏業／台北報導

郝廣民（右）。圖／聯合報系資料照片
郝廣民（右）。圖／聯合報系資料照片
涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的四海幫前大哥郝廣民，昨被刑事局拘提到案，士檢地檢署複訊後以郝有串證逃亡之虞聲請羈押，法院裁定一百萬交保、限制住居。郝之所以被拘提，與竹聯幫仁堂大老「麥可」許瑞弘牽涉的富商恐嚇取財案有關。

郝廣明去年在國道搭車時，發生嚴重車禍，雙腿被撞斷、一度昏迷不醒，當時國內區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧也在國道車禍身亡，郝男昨移送時要靠助行器才能行走，模樣狼狽。

據調查，台北市一名富商因投資，與股東有上千萬元的金錢糾紛，富商透過管道，找上郝廣民及許瑞弘出面處理，沒想到處理到最後，這些款項全落入黑道手中，富商不僅沒拿到錢，還飽受滋擾。

刑事局本月十日發動第一波搜索行動，兵分多路拘提許瑞弘及同夥共十一人，檢方複訊命許瑞弘二百萬元交保，警方當時也赴屏東搜索郝廣明老家，但郝已不知去向。

刑事局十九日再拘提涉入此案的邵姓和謝姓男子，檢方複訊後命邵男一百五十萬元交保、謝男卅萬元交保；昨再拘提郝廣民，全案依恐嚇取財、組織等罪偵辦。

郝廣民涉教唆小弟槍擊吳明達，檢方去年拘提郝到案，訊後聲押禁見，但法院裁定五十萬元交保。

國道 恐嚇 竹聯幫

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