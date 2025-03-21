涉貪前軍官李振育落網1年多 等候自菲遣返回台

陸軍六軍團前軍官李振育涉犯貪污治罪條例案逃往海外，2024年2月在菲律賓被捕，關押迄今1年多正等候遣返，目前境況窘迫，談起犯案及逃亡過往悔不當初。

李振育於2018及2019年擔任六軍團眷服組上尉工程官期間，利用職務之便偽製土地租賃契約等文書，私自將軍方列管國有眷地租予多家廠商，詐取金額超過新台幣388萬元。

東窗事發之後，李振育於2020年3月初潛逃出境，被桃檢依涉嫌違反貪污治罪條例案發布通緝，在法務部調查局提供的情資之下，2024年2月在菲律賓中部宿霧市（Cebu City）被菲律賓執法人員逮捕。

然而，他的遣送程序多次因菲方系統出現姓名近似者而卡關，必須重新清查是否涉及其他案件。經經駐菲律賓代表處法務秘書及移民秘書多次奔走與菲律賓移民局接洽，最近終於出現曙光。

在菲關押一年多，李振育經濟境況陷入窘迫，連鞋子都買不起。

駐菲律賓代表處法務秘書今天前往大馬尼拉地區塔古市（Taguig）巴工迪瓦營（Camp Bagong Diwa）移民局看守所探視，並自費協助李振育購置個人所需物品。

李振育向中央社記者表示，當年在朋友的介紹下逃到菲律賓，還曾被賣到網路博彩公司工作，之後又從宿霧市流落到另一座城市怡朗（Iloilo），日子相當不好過。

他回憶，被捕當天被關進宿霧市當地的監獄，小小的空間擠了150多名囚犯，呼吸困難，簡易的木板床分隔為2層，睡覺時只能蜷曲身體，有人必須睡地板，「當時連想死的念頭都有了。」

後來遷至巴工迪瓦營關押，李振育不習慣看守所的菲式飲食，只好替看守所內一家由中國人開設的小吃店洗碗，換取比較合胃口的三餐。

如今遣送返台有望，李振育心情複雜，「一方面是如釋重負，另一方面是放不下留在菲律賓的家人。」

被問及逃亡菲國這幾年的感想，李振育表示「悔不當初」，如果當初在台灣面對法律制裁，應受的刑罰現在也應進行到一個階段了，他想告訴其他在台灣犯案的人，犯錯就要面對，不要以為逃到國外，就能逍遙法外。