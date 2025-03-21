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影／7旬翁持美工刀搶銀行未遂 悻然離去20分鐘才被逮遭聲押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市劉姓老翁居無定所，日前疑因身無分文，異想天開步入大稻埕的華南銀行持工業用美工刀搶劫，孰料當下沒有行員理他，他見保全上前關心悻悻然離去。銀行事後報警，警方聽到「搶銀行」認為事態嚴重，緊急找人，20分鐘內在路邊找到他，警詢後依強盜未遂罪移送法辦。檢方複訊後聲押獲准。

大同警方10日早上10點10分獲報，延平北路二段上的華南銀行有人持刀搶銀行，趕抵後犯嫌已逃離，銀行人員供稱，幾分鐘前有一名男子突然在櫃檯前亮出美工刀問「有沒有錢」，當下不予理會告知保全，保全要上前制止時，該男子隨即逃離。

警方確認銀行無人受傷，也沒有財損，立刻調閱監視器畫面，透過他紅色上衣、拖著藍色菜籃車的特徵，20分鐘內逮到在延平北路上逗留的他，質問「你剛剛有沒有去銀行？」、「到銀行做什麼？」他隨後坦承犯行。

警方釐清他身分是70歲劉姓男子，他警詢供稱「我就沒錢才搶銀行」，員警在他身上查扣犯案刀械，是工業用美工刀，並依準現行犯逮捕，警詢後依刑法強盜未遂罪移送士林地檢署；檢察官聲押獲准。

據了解，由於劉翁當下沒有傷人，又是自己離開現場，連行員都沒看到對方有沒有把刀片向上推出，仍被收押，辦案員警苦笑，「他沒錢的話，這下真的進去吃牢飯了」。

7旬劉姓老翁日前持工業用美工刀搶大稻埕上的華南銀行，未遂悻然離去，銀行報警，警方在附近逮到他。記者翁至成／翻攝
7旬劉姓老翁日前持工業用美工刀搶大稻埕上的華南銀行，未遂悻然離去，銀行報警，警方在附近逮到他。記者翁至成／翻攝

保全 強盜 搶銀行

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