富商與股東千萬元投資糾紛找黑道處理 角頭郝廣民遭拘
涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的屏東角頭、有四海幫背景的郝廣民，因涉組織犯罪，今天士林地檢署指揮刑事局拘提到案，稍早已被送至士檢複訊。據了解，郝廣民被拘提，因同樣涉入竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘等11人犯下的恐嚇取財千萬元案件。
檢警接獲報案，台北市一名富商因為投資糾紛，與股東有至少千萬元的金錢糾紛，富商與股東分別找郝廣民及許瑞弘出面處理，不料處理到最後，這些款項全都落在黑道手中，委託人沒拿到錢還受黑道滋擾。
這個月10日，刑事局偵一隊依涉嫌組織犯罪為由，拘提竹聯幫仁堂堂主「麥克」許瑞弘及其同夥共11人，訊後許瑞弘以200萬元交保；今天刑事局再度拘提郝廣民。
郝廣民先前涉嫌威震集團前董座吳明達槍擊案，不料日前在高速公路發生車禍，腿部嚴重受創，至今仍須以輪椅代步；警方訊後，將郝嫌依組織、恐嚇取財等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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