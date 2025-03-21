四海幫堂主擁槍數佔前年全桃查獲數47％ 一審判20年

四海幫海潤堂主鍾明靜的楊梅住處是地下兵工廠，2023年10月間被檢警查獲時，持有制式槍彈及改造長短槍枝多達45把、2千顆子彈遭訴並羈押，桃園地院今宣判，依非法持有制式手槍、非法製造非制式槍枝等罪應執行徒刑20年，併科罰金320萬元，可上訴。

審理期間，53歲鍾明靜羈押年餘，一改在檢方偵查時，僅承認持有，對於製造槍彈部分飾詞巧辯，犯後毫無悔意，因此遭具體求刑14年，對於合議庭訊問制式槍枝來源及改造衝鋒槍、步槍、手槍等犯案過程均坦承，並有卷內事證可稽，犯行均堪認定。

合議庭審酌，被告犯行對於他人生命、身體安全及社會治安形成重大危險，應嚴予非難，念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其製造、持有槍枝及子彈、持有槍砲主要組成零件的數量及期間，並考量被告的智識程度、工作、需扶養母親及配偶的家庭經濟狀況等情狀，分別量處適當之刑，並定應執行刑。