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四海幫堂主擁槍數佔前年全桃查獲數47％ 一審判20年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

四海幫海潤堂主鍾明靜的楊梅住處是地下兵工廠，2023年10月間被檢警查獲時，持有制式槍彈及改造長短槍枝多達45把、2千顆子彈遭訴並羈押，桃園地院今宣判，依非法持有制式手槍、非法製造非制式槍枝等罪應執行徒刑20年，併科罰金320萬元，可上訴。

審理期間，53歲鍾明靜羈押年餘，一改在檢方偵查時，僅承認持有，對於製造槍彈部分飾詞巧辯，犯後毫無悔意，因此遭具體求刑14年，對於合議庭訊問制式槍枝來源及改造衝鋒槍、步槍、手槍等犯案過程均坦承，並有卷內事證可稽，犯行均堪認定。

合議庭審酌，被告犯行對於他人生命、身體安全及社會治安形成重大危險，應嚴予非難，念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其製造、持有槍枝及子彈、持有槍砲主要組成零件的數量及期間，並考量被告的智識程度、工作、需扶養母親及配偶的家庭經濟狀況等情狀，分別量處適當之刑，並定應執行刑。

判決主文指出，鍾明靜犯非法持有制式手槍罪，處徒刑9年，併科罰金30萬元，罰金得易服勞役。扣案2把制式手槍、315顆制式子彈均沒收。又犯非法製造非制式衝鋒槍、步槍、手槍罪，處徒刑12年，併科罰金300萬元，罰金得易服勞役，扣案29把改造手槍、2把改造衝鋒槍、1把改造步槍、1把改造獵槍（散彈槍）、其他3把可發射金屬或子彈槍枝、非制式子彈1547顆、大批槍砲主要組成零件、工具均沒收。應執行有期徒刑20年，併科罰金320萬元，罰金得易服勞役。

四海幫海潤堂主鍾明靜在楊梅住處設立地下兵工廠，2023年10月間遭檢警查獲，起出45把長短槍械及大批制式與非制式子彈，桃園地院今午宣判，應執行徒刑20年，併科罰金320萬元，可上訴。記者廖炳棋／翻攝
四海幫海潤堂主鍾明靜在楊梅住處設立地下兵工廠，2023年10月間遭檢警查獲，起出45把長短槍械及大批制式與非制式子彈，桃園地院今午宣判，應執行徒刑20年，併科罰金320萬元，可上訴。記者廖炳棋／翻攝
54歲四海幫海潤堂主鍾明靜涉嫌非法持有45把制式、改造各式長短槍枝，以及制式、改造等2000餘顆子彈，桃園地院今午宣判，將他依法持有制式手槍、非法製造非制式槍枝等罪，應執行徒刑20年，併科罰金320萬元，可上訴。記者廖炳棋／翻攝
54歲四海幫海潤堂主鍾明靜涉嫌非法持有45把制式、改造各式長短槍枝，以及制式、改造等2000餘顆子彈，桃園地院今午宣判，將他依法持有制式手槍、非法製造非制式槍枝等罪，應執行徒刑20年，併科罰金320萬元，可上訴。記者廖炳棋／翻攝

桃園地院 槍枝 鍾明

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