涉運毒嫌犯衝撞警車 金檢聲請羈押禁見

劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，被檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴，台北地方法院國民法官法庭於本月19日開庭，有民眾在法院前高舉紙板表達「虐童致死，唯一死刑」，對此律師林智群認為，此立法方向並不妥當，他擔憂若此制上路，加害人在兒童瀕死時會藏起兒童而非送醫，以免於被判死刑。貼文一出，引起支持方與反對方論戰。

2025-03-21 15:32