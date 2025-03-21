快訊

永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

涉運毒嫌犯衝撞警車 金檢聲請羈押禁見

中央社／ 記金門21日電

金門縣警局金城分局偵查隊昨天下午對疑涉運毒案楊姓嫌犯實施拘提，楊嫌開車衝撞警車，員警射擊輪胎制止後將他拘提到案。金門地檢署今天向法院聲請羈押、禁止通信接見。

金門地區治安狀況一向平穩，毒販開車衝撞襲警消息引發網路瘋傳熱議，所幸無人傷亡。由於車上搜出疑為毒品證物將送請化驗，檢警將進一步追查上游供貨毒販及其他涉案人員。

金門檢方訊後今天以楊嫌運輸毒品涉違反毒品危害防制法、駕駛動力交通工具妨害公務等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯罪之虞，向金門地方法院聲請羈押、禁止通信接見。

這起襲警案發生在20日下午3時多，金城警分局偵查隊依情資掌握30多歲楊姓男子駕駛黑色自小客車，警網跟蹤至環島北路一段縣府文化局停車場後，見時機成熟上前展開圍捕。

現場目擊民眾表示，當下現場氣氛一度緊張，員警高聲喝令「立刻下車」並踹車門，楊男拒不配合，甚至一度企圖倒車衝撞員警。員警對空鳴槍示警無效，朝輪胎連開數槍才迫使車輛停下，雙方僵持約10分鐘後，楊嫌見狀無法脫逃始乖乖下車束手就擒。

文化局 毒品 金門

延伸閱讀

中國海警船連2天侵擾金門海域 海巡調度巡防艇驅離

毒犯遭圍捕竟駕車撞員警 檢察官訊後向法院聲請羈押

影／中國海警24小時兩度襲擾金門 海巡署驅離

金門1便當店疑似食物中毒 6人就醫衛生局介入調查

相關新聞

四海幫前大哥郝廣民遭拘提 疑與竹聯幫仁堂一起恐嚇取財

涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的屏東角頭、四海幫前大哥郝廣民，因涉組織犯罪，今天士林地檢署指揮刑事局拘提到案，稍早已被送...

「請不要再支持法輪功」陸委會收恐嚇爆炸信急報警

中央聯合辦公大樓的陸委會的民意電子信箱，昨天晚上10點半收到恐嚇爆炸信，辦事人員今天早上看到立刻向上告知並報警，由於中央...

毒犯遭圍捕竟駕車撞員警 檢察官訊後向法院聲請羈押

金門金城鬧區昨午發生警匪追逐槍擊事件，金城分局在追捕一名毒品運輸嫌犯，對方拒捕並駕車衝撞員警，警方為防止嫌犯逃逸，朝車輛...

剴剴案讓民眾群呼「虐童致死唯一死刑」 律師點1關鍵「不妥」引論戰

劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，被檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴，台北地方法院國民法官法庭於本月19日開庭，有民眾在法院前高舉紙板表達「虐童致死，唯一死刑」，對此律師林智群認為，此立法方向並不妥當，他擔憂若此制上路，加害人在兒童瀕死時會藏起兒童而非送醫，以免於被判死刑。貼文一出，引起支持方與反對方論戰。

影／金門警匪追逐槍響震撼鬧區 局長慰勉員警頒發獎金

金門金城鬧區昨日下午發生驚險的警匪追逐槍擊事件，金城分局員警在追捕一名毒品運輸嫌犯，對方拒捕並駕車衝撞員警，警方為防止嫌...

1200萬元籌3天！「刑事戰將」林明佐涉貪4451萬元上午繳錢交保

刑事局前三線二星警政監林明佐捲入九州博弈集團洩密洗錢案，檢方起訴他貪汙高達4451萬元，去年4月底被收押至今，台中地院1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。