「請不要再支持法輪功」陸委會收恐嚇爆炸信急報警
中央聯合辦公大樓的陸委會的民意電子信箱，昨天晚上10點半收到恐嚇爆炸信，辦事人員今天早上看到立刻向上告知並報警，由於中央聯合辦公大樓駐地是由保六總隊負責維安，保六隨即對大樓實施防爆場檢及偵蒐，而轄區中正一警方獲悉，刻正追查寄信者IP。
中正一警方指出，今天早上10點多獲報，中央聯合辦公大樓陸委會的民意電子信箱稱，收到一封恐嚇郵件，內容為「將在濟南路一段2-2號多處樓層放置炸藥」，保六總隊負責防爆場檢、偵蒐，並未發現疑似爆裂物，確認駐地安全後，犯嫌部分與刑大科技偵查隊聯手追查。
據了解，報案單位是內政部政風室，恐嚇信內容大概是「請陸委會不要再支持法輪功，否則將在大樓每層樓放炸彈爆炸」。
中正一警方呼籲，近來網路匿名恐嚇公眾安全等事件層出不窮，警方除持續落實各項安維作為外，亦提醒民眾勿任意在網路散布恐嚇公眾安全言論，如涉有不法，將依法究辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言