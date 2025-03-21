「請不要再支持法輪功」陸委會收恐嚇爆炸信急報警

中央聯合辦公大樓的陸委會的民意電子信箱，昨天晚上10點半收到恐嚇爆炸信，辦事人員今天早上看到立刻向上告知並報警，由於中央聯合辦公大樓駐地是由保六總隊負責維安，保六隨即對大樓實施防爆場檢及偵蒐，而轄區中正一警方獲悉，刻正追查寄信者IP。

中正一警方指出，今天早上10點多獲報，中央聯合辦公大樓陸委會的民意電子信箱稱，收到一封恐嚇郵件，內容為「將在濟南路一段2-2號多處樓層放置炸藥」，保六總隊負責防爆場檢、偵蒐，並未發現疑似爆裂物，確認駐地安全後，犯嫌部分與刑大科技偵查隊聯手追查。

據了解，報案單位是內政部政風室，恐嚇信內容大概是「請陸委會不要再支持法輪功，否則將在大樓每層樓放炸彈爆炸」。