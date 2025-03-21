毒犯遭圍捕竟駕車撞員警 檢察官訊後向法院聲請羈押

金門金城鬧區昨午發生警匪追逐槍擊事件，金城分局在追捕一名毒品運輸嫌犯，對方拒捕並駕車衝撞員警，警方為防止嫌犯逃逸，朝車輛輪胎開7槍，成功將嫌犯制伏。完成偵訊後，警方將人移送金門地檢署，檢察官今日訊後，認其涉有違反毒品危害防制法及有逃亡、湮滅證據之虞，已向金門地方法院聲請羈押並禁止通信接見。

金門地檢署今天表示，接獲警方情資，指出楊姓嫌犯涉嫌違反毒品危害防制條例等罪嫌，指派檢察官張維哲於昨日下午指揮金城分局進行拘提，金城分局偵查隊於3月20日下午3時29分，持檢察官核發的拘票，前往金門縣文化局前方停車場拘提楊嫌。

在執行拘提過程中，嫌犯不僅拒絕配合，還駕車衝撞員警駕駛的車輛，警方在多次口頭警告無效後，開槍對空鳴槍嚇阻，但嫌犯依然企圖逃脫。為了阻止其行動，警方最終射擊嫌犯車輛的輪胎，成功制止其逃逸行為，並將嫌犯順利拘提。現場也扣得相關違禁物品。

張維哲今天訊問後，認為楊嫌涉違反《毒品危害防制條例》第4條第1項及第2項，運輸第一級及第二級毒品，並涉嫌《刑法》第135條第3項第1款，駕駛動力交通工具妨害公務罪嫌，鑑於嫌犯有逃亡、湮滅證據的風險，且有反覆犯罪的嫌疑，檢察官已向金門地方法院聲請羈押並禁止其與外界通信接見。

金門地檢署對警方在此次毒品查緝行動中的強力執法表示感謝，並感謝警方成功將嫌犯拘提到案，金門地檢署強調，對於任何故意以暴力或脅迫手段妨礙公務的行為，檢察官將全力偵辦，以維護社會公益，確保執法機構能依法行事，保護民眾的安全。

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