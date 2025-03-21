剴剴案讓民眾群呼「虐童致死唯一死刑」 律師點1關鍵「不妥」引論戰

台北地院19日開庭審理男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死案，上千人到場陳抗，其中有人高舉「虐童致死，唯一死刑」紙板。記者杜建重／攝影 劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，被檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴，台北地方法院國民法官法庭於本月19日開庭，有民眾在法院前高舉紙板表達「虐童致死，唯一死刑」，對此律師林智群認為，此立法方向並不妥當，他擔憂若此制上路，加害人在兒童瀕死時會藏起兒童而非送醫，以免於被判死刑。貼文一出，引起支持方與反對方論戰。

林智群在臉書個人專頁「林智群律師（klaw）」發文表示，在剴剴案開庭日看見有人支持「虐童致死，唯一死刑」因而有感而發，他直言被檢方起訴的劉姓保母姊妹確實惡劣，但是若因此立法將虐童致死處以唯一死刑，並不妥當，因為必須考量立法後，兒虐的加害人行為上會出現什麼改變，林智群對此並不樂觀。

林智群指出，倘若立下「虐童致死，唯一死刑」的法律，加害人在兒童瀕死之際，會選擇不將其送醫，反而會將兒童藏起，待社工上門詢問時，謊稱兒童失蹤；林智群認為，「如果法律是唯一死刑，保母連送醫都不會，她會直接處理掉」，並進一步指出，若在現行法規下，保母願意將兒童送醫，還能換取急救時間，修法後卻反而提高兒童的生命風險，因為只要謊稱兒童失蹤，加害人便永遠不會被判死刑。

有網友不認同律師林智群的論述，「照這邏輯是不是死刑都可以廢除了？兇手看到被他虐奄奄一息的，都會想到要趕快送醫，來拚不用死刑？實際上案件的狀況是這樣嗎？」、「我想並不ㄧ定像律師您說的那樣！我認為需加上禁止打小孩，那也有可能要下手打小孩之前會心有警惕而害怕」、「如果今天沒有死刑，孩子快死掉了，保母一樣會把孩子凌虐致死，因為他打從一開始就知道反正我虐死他，我不會有死刑也沒事」、「要是我還是可能送醫啊！因為醫得好就救回來，沒送醫我還要藏屍體藏20年，其實說小孩不見，警察也是會查的，且保母是最後接觸者，嫌疑最大」。

但是也有人支持林智群看法，「唯一死刑最可能就是滅屍，賭不會被發現」、「讓一個幼兒消失比讓成人消失容易多了……」、「有道理」、「唯一死刑，那就是小孩只要不對勁，加害者沒人敢送醫，甚至會更抗拒讓小孩就醫甚至到校就讀，很多的受虐案件是學校教師發現或者送醫時被醫護人員發現」。

有網友則關注社會安全網的重要性，「保母審核機制、保母培訓機制、社會安全網等問題若不被重視，只會一直重演類似悲劇」、「對這些小孩來說，最重要的是避免虐待情事發生，而非等到案件發生後再進行嚴厲的懲處，在要求刑罰加重之餘，也要思考社會安全網的補強，才能真正保護到這些兒童」。