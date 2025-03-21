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影／金門警匪追逐槍響震撼鬧區 局長慰勉員警頒發獎金

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門金城鬧區昨日下午發生驚險的警匪追逐槍擊事件，金城分局員警在追捕一名毒品運輸嫌犯，對方拒捕並駕車衝撞員警，警方為防止嫌犯逃逸，果斷朝車輛輪胎開槍，成功將嫌犯制伏，並在車內查獲疑似毒品，目前嫌犯正由警方偵訊中。金門縣警察局長黃壬聰昨天晚間也親赴分局，頒發破案獎金，慰勉執勤人員，肯定他們在緝毒行動中的果敢執法。

據了解，這起案件發生於昨日下午3時30分，當時金門縣警察局金城分局偵查隊鎖定一名30多歲的男子，疑似從事毒品運輸，遂展開追緝行動，嫌犯駕駛黑色轎車行經環島北路時，發現警方跟蹤，竟加速駛入金門縣文化局停車場，企圖躲避追捕。

警方立即上前包圍車輛，大聲喝令嫌犯下車，但對方不僅拒捕，還試圖倒車衝撞警方，為防止更大危害，員警開了7槍，射擊輪胎迫使車輛停下，雙方僵持約10分鐘後，嫌犯見無法逃脫，才乖乖下車束手就擒。

案發當下，文化局員工與對面咖啡廳顧客聽見槍聲，紛紛驚恐觀望，擔心遭受波及。有目擊者形容：「當時情況真的就像電影警匪片，槍響不斷，場面相當驚險！」

黃壬聰昨天晚間也特別慰問執勤的員警，感謝他們不畏危險果斷應對，並提醒所有警務人員執行任務時須提高警覺，確保自身安全，他期勉同仁繼續努力，為維護金門社會安定盡心盡力。

黃壬聰表示，「緝毒」工作是警方的重要任務，本次行動成功攔阻毒品流入社會，對維護治安貢獻卓著。他強調，金門縣警察局有堅定的決心打擊犯罪，並以提升民眾對治安的滿意度為目標，持續強化執法作為。

據了解，目前嫌犯已被帶回金城分局偵訊，警方正進一步調查其毒品來源及背後組織，後續將依毒品相關罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

金門縣警察局長黃壬聰（中）昨天晚間親赴金城分局頒發破案獎金及禮品，鼓勵員警辛苦偵破毒品案日以繼夜辦案的同仁，給予支持與肯定。圖／警方提供
金門縣警察局長黃壬聰（中）昨天晚間親赴金城分局頒發破案獎金及禮品，鼓勵員警辛苦偵破毒品案日以繼夜辦案的同仁，給予支持與肯定。圖／警方提供
金門縣警察局長黃壬聰（左三）昨天晚間至金城分局頒發破案獎金及禮品慰勉員警偵破運輸毒品案件辛勞。圖／警方提供
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金城文化局停車場今天驚傳槍響，警方追捕一名毒販，對方拒捕並駕車衝撞員警，警方朝輪胎連開7槍，圖為大批員警到場堵人。圖／民眾提供
金城文化局停車場今天驚傳槍響，警方追捕一名毒販，對方拒捕並駕車衝撞員警，警方朝輪胎連開7槍，圖為大批員警到場堵人。圖／民眾提供
金門縣警察局長黃壬聰（左）昨天晚間親赴金城分局頒發破案獎金及禮品，鼓勵員警辛苦偵破毒品案。圖／警方提供
金門縣警察局長黃壬聰（左）昨天晚間親赴金城分局頒發破案獎金及禮品，鼓勵員警辛苦偵破毒品案。圖／警方提供

毒品 警察 金門

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