影／金門警匪追逐槍響震撼鬧區 局長慰勉員警頒發獎金

金門金城鬧區昨日下午發生驚險的警匪追逐槍擊事件，金城分局員警在追捕一名毒品運輸嫌犯，對方拒捕並駕車衝撞員警，警方為防止嫌犯逃逸，果斷朝車輛輪胎開槍，成功將嫌犯制伏，並在車內查獲疑似毒品，目前嫌犯正由警方偵訊中。金門縣警察局長黃壬聰昨天晚間也親赴分局，頒發破案獎金，慰勉執勤人員，肯定他們在緝毒行動中的果敢執法。

據了解，這起案件發生於昨日下午3時30分，當時金門縣警察局金城分局偵查隊鎖定一名30多歲的男子，疑似從事毒品運輸，遂展開追緝行動，嫌犯駕駛黑色轎車行經環島北路時，發現警方跟蹤，竟加速駛入金門縣文化局停車場，企圖躲避追捕。

警方立即上前包圍車輛，大聲喝令嫌犯下車，但對方不僅拒捕，還試圖倒車衝撞警方，為防止更大危害，員警開了7槍，射擊輪胎迫使車輛停下，雙方僵持約10分鐘後，嫌犯見無法逃脫，才乖乖下車束手就擒。

案發當下，文化局員工與對面咖啡廳顧客聽見槍聲，紛紛驚恐觀望，擔心遭受波及。有目擊者形容：「當時情況真的就像電影警匪片，槍響不斷，場面相當驚險！」

黃壬聰昨天晚間也特別慰問執勤的員警，感謝他們不畏危險果斷應對，並提醒所有警務人員執行任務時須提高警覺，確保自身安全，他期勉同仁繼續努力，為維護金門社會安定盡心盡力。

黃壬聰表示，「緝毒」工作是警方的重要任務，本次行動成功攔阻毒品流入社會，對維護治安貢獻卓著。他強調，金門縣警察局有堅定的決心打擊犯罪，並以提升民眾對治安的滿意度為目標，持續強化執法作為。

據了解，目前嫌犯已被帶回金城分局偵訊，警方正進一步調查其毒品來源及背後組織，後續將依毒品相關罪嫌移送法辦。