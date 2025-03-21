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1200萬元籌3天！「刑事戰將」林明佐涉貪4451萬元上午繳錢交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局前三線二星警政監林明佐捲入九州博弈集團洩密洗錢案，檢方起訴他貪汙高達4451萬元，去年4月底被收押至今，台中地院18日裁定他1200萬元交保，未料林第一時間籌不出錢，直至今上午10點39分才由律師出面幫具保。

台中地檢查出林明佐任台中市刑大大隊長時，和九州集團總裁陳政谷交往密切，並和九州旗下高階幹部、葳群公司負責人徐培菁為男女朋友關係。檢方查出，林利用大隊長、警政監身分，得知檢察官追查九州情資、偵辦方向竟洩密給集團成員

檢方發現，林明佐收陳政谷、徐培菁給的20萬現金、1瓶要價258萬元的「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌，更無償使用要價462萬元的Range Rover Sport P400租賃車，還免費住在「新美齊酒店式公寓PARK 259」高級住宅。

檢方去年5月2日搜索林警政署辦公室、住處，查扣現金存款1200萬元，另統計他2021年8月23日至2024年1月31日，陸續將收到不明財產拆分成49筆，存入自己及父親帳戶，涉貪高達4451萬多元，依貪汙、洩密及包庇犯罪組織等罪嫌起訴他。

台中地院表示，合議庭3月18日裁定被告林明佐提出1200萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居、出境出海8月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，若未能在3月21日下午4時前提出保證金，將於3月23日起延長羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件。

台中地院說，合議庭認為被告林明佐犯罪嫌疑重大，且涉犯重罪，有逃亡、串供之虞，雖仍有羈押原因，但審酌被告林從偵查至今羈押已10個月，法院也已對他及多名被告開準備程序，就其等答辯方向已有釐清，林所述和偵查中一致，考量他非指揮角色及罹病手術等，准予交保。

刑事局前警政監因九州博弈案，涉嫌洩密貪汙4451萬元，去年4月被收押至今。圖／報系資料照
刑事局前警政監因九州博弈案，涉嫌洩密貪汙4451萬元，去年4月被收押至今。圖／報系資料照
林明佐律師今上午出面替他辦理交1保。記者曾健祐／攝影
林明佐律師今上午出面替他辦理交1保。記者曾健祐／攝影
刑事局前警政監因九州博弈案，涉嫌洩密貪汙4451萬元，去年4月被收押至今。圖／報系資料照
刑事局前警政監因九州博弈案，涉嫌洩密貪汙4451萬元，去年4月被收押至今。圖／報系資料照

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