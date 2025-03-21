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高爾夫網紅 涉多次空運家具藏大麻

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

竹聯幫明仁會成員鍾姓男子在美國當高爾夫球教練，涉嫌以沙發夾藏大麻寄空運郵包來台，被遣返抵台。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會成員鍾姓男子在美國當高爾夫球教練，涉嫌以沙發夾藏大麻寄空運郵包來台，被遣返抵台。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫明仁會成員鍾成恩，涉嫌以椅凳夾藏十三點三五公斤毒品大麻空運來台販售，獲利八九○萬元，關務署台北關另攔查搜出市價一億元的五十一公斤大麻。台北地檢署昨依運輸、販賣第二級毒品等罪嫌起訴鍾等三人。

據了解，卅歲鍾男家境富裕，常往返美國，在美教授高爾夫球，經營YouTube頻道分享揮桿技巧等教學影片，參加不少國內外高爾夫球巡迴賽。

起訴指出，鍾男加入「ＪＯＥ」非法走私販售大麻組織，擔任台灣收貨人、送貨人及大麻仲介及買家；該集團二○二三年九月從美國將十三點三五公斤大麻藏在二張灰色木板凳內運送來台。

檢方查出，大麻販賣獲利八九○萬元，共犯分潤後，將款項兌換虛擬貨幣，再將等值約五八一萬一千元虛幣打給ＪＯＥ指定的虛幣錢包。

集團同年十月間涉用沙發椅凳夾藏大麻，遭關務署攔查；另涉以灰色木板凳、沙發椅凳夾藏大麻，均遭Ｘ光檢查查獲。合計五十一公斤。

檢方查出鍾男涉案，去年十一月廿一日發布通緝，函文外交部註銷護照，於長榮航空班機機艙內逮捕鍾男到案。

台北地檢署昨以涉二次共同運輸二級毒品、七次共同販毒大麻等九罪起訴鍾男，共犯蔣男涉犯五次共同販毒大麻罪起訴，魏男四次共同販毒大麻罪、一次持有二級毒品等五罪嫌起訴。

大麻 毒品 販毒

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