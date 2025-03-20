金門驚傳槍響！警方追捕毒販險遭衝撞 開槍逼停車輛

金門金城鬧區今天下午發生警匪追逐槍響事件！金城分局警方偵辦追捕一名毒販，對方拒捕並駕車衝撞員警，警方為確保安全，朝輪胎連開5至6槍，嚇壞文化局的員工與附近民眾，最終成功將嫌犯逮捕，並在車內查獲疑似毒品，案件目前仍在偵辦中。

據了解，案發時間約在今天下午3時30分，地點在位於環島北路的金門縣文化局停車場，根據目擊者描述，當時員警正圍捕一輛黑色轎車，車內男子疑似試圖倒車逃逸，但因四周已有5名員警包夾，動彈不得。

由於嫌犯拒絕下車，現場氣氛一度緊張，警方高聲喝令「立刻下車」，並踹車門，但對方仍不配合，嫌犯甚至企圖駕車衝撞員警，員警朝輪胎連開5至6槍，最終成功迫使車輛停下，在僵持約10分鐘後，嫌犯見無法脫逃，只能乖乖下車束手就擒。

據了解，這名年約30多歲的楊姓男子疑似為了躲避警方追捕，駕車闖入文化局停車場，卻因此受困。當時文化局員工正值休息時間，部分人正在停車場附近運動，對面咖啡廳也有許多顧客，聽到槍聲後，不少人都很害怕，還有女性員工嚇得驚聲尖叫，但也有不少人擔心愛車受流彈波及，都在附近樓上緊盯著。