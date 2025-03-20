台中毒犯攜百萬K粉...大膽逆向怠速違停 警抓人送辦

台中市鄭姓男子在今天凌晨逆向停車怠速在西區中華路一段，保大第一中隊巡經該處發現後，上前盤查，警方聞到毒品氣味後，在車內查獲大量K他命，市價近百萬元，今天警詢後將依毒品罪送辦，另擴大追查毒品來源。

台中市保安警察大隊第一中隊在今天凌晨1時，巡經西區中華路一段時，發現鄭男（26歲）將轎車違規逆向停在該處，還未熄火，警方前往盤查時，發現鄭男言語含糊、反應遲緩，車內傳來燃燒毒品氣味。

警方請鄭男下車受檢，鄭先主動交付隨身包內K他命1罐（重7.3公克），警員隨後在右前座紙袋內再發現5包K他命（重501.23公克）、1支疑似依托咪酯成分的電子菸，初估毒品市價近百萬元。

鄭男坦認持有、施用毒品，警方同步查扣其行動電話，今天警詢後，將依毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦；至於鄭是否涉及毒駕，則需待尿液檢驗報告出爐後，再依法究辦。

台中市保大隊長蔡期望強調，查緝毒品與防範毒駕是警方當前重點工作之一，保大將持續加強巡邏密度與執法強度，針對可疑車輛及人員加強攔查，防範毒品與毒駕並守護市民安全。

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