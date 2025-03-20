快訊

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

聽新聞
0:00 / 0:00

影／父護子嗆「我兒不碰毒」 新北警搜出喪屍煙彈當場打臉

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓男子涉嫌透過網路兜售喪煙彈，吳父見警持搜索票上門搜查，當場出聲護子嗆，「我兒不碰毒。」員警現場搜出喪屍煙彈及3兩黃金項鍊1條，當場打臉，警詢後前天依毒品罪嫌移法新北地檢署偵辦。

吳男父親見員警持搜索票上門執行搜索，吳男父親見狀，還直言「我兒子不會碰毒品。」堅信其兒子不可能涉及毒品，對員警上門依法執行搜索很不諒解。

豈料經員警在其兒子房間裡，當場搜出依托咪酯原油分裝瓶、甘油2顆、空煙彈15顆、依托咪酯煙彈18顆、電子煙主機1台、3兩黃金項鍊1條等相關證物並查扣手機，所有查扣物品一一出現在吳父面前，他才驚覺兒子沒他想像中單純。

警方現場依現行犯將吳男逮捕並帶回派出所，全案警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官偵訊後獲交保，未限制住居。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市吳姓男子涉嫌透過網路兜售喪煙彈，員警現場搜出喪屍煙彈等物查扣。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子涉嫌透過網路兜售喪煙彈，員警現場搜出喪屍煙彈等物查扣。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子涉嫌透過網路兜售喪煙彈，警持搜索票上門搜查，查扣相關毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子涉嫌透過網路兜售喪煙彈，警持搜索票上門搜查，查扣相關毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子涉嫌透過網路兜售喪煙彈，現場3兩黃金項鍊1條疑似販毒所得，警查扣送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子涉嫌透過網路兜售喪煙彈，現場3兩黃金項鍊1條疑似販毒所得，警查扣送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子涉嫌透過網路兜售喪煙彈，員警現場搜出喪屍煙彈，當場打臉，警詢後前天依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子涉嫌透過網路兜售喪煙彈，員警現場搜出喪屍煙彈，當場打臉，警詢後前天依法送辦。記者王長鼎／翻攝

毒品

延伸閱讀

新北大巨蛋示意圖出兩張 巿民問蓋哪...民代無奈回答「許願街」

4公民因毒品案遭中國處決 加拿大外長：強烈譴責

台中毒犯熱愛「火影忍者」 手機螢幕得有「佐助」才交易

板凳藏市價1億大麻 竹聯幫富二代高球教練走私販毒遭起訴

相關新聞

影／父護子嗆「我兒不碰毒」 新北警搜出喪屍煙彈當場打臉

新北市吳姓男子涉嫌透過網路兜售喪煙彈，吳父見警持搜索票上門搜查，當場出聲護子嗆，「我兒不碰毒。」員警現場搜出喪屍煙彈及3...

台中毒犯攜百萬K粉...大膽逆向怠速違停 警抓人送辦

台中市鄭姓男子在今天凌晨逆向停車怠速在西區中華路一段，保大第一中隊巡經該處發現後，上前盤查，警方聞到毒品氣味後，在車內查...

越南失聯移工打撞球 遇台中警臨檢開溜上演追逐戰

越南籍黃姓男子已被通報失聯，12日與友人在東區打撞球時，遇到警方臨檢，黃欲從後門離開，被警方識破後，展開巷弄追逐戰。警方...

影／高雄廂型車刻意閃警車 警「一箭三雕」3人全是通緝犯

陳姓男子前天上午駕駛廂型車搭載連姓及李姓男子行經高市鳳山區南成街，因刻意閃警車，被員警攔查。警方盤查3人身分，赫見3人都...

台中毒犯熱愛「火影忍者」 手機螢幕得有「佐助」才交易

台中市刑大二隊去年偵辦一起毒品案溯源，發現林姓男子涉有重嫌，偵查期間發現，林男是漫畫「火影忍者」的愛好者，要交易毒品時，...

板凳藏市價1億大麻 竹聯幫富二代高球教練走私販毒遭起訴

竹聯幫明仁會成員鍾成恩是高爾夫球選手，在美國當高球教練，涉嫌以椅凳夾藏13.35公斤毒品大麻，空運來台販售，獲利890萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。