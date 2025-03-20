影／父護子嗆「我兒不碰毒」 新北警搜出喪屍煙彈當場打臉

新北市吳姓男子涉嫌透過網路兜售喪煙彈，吳父見警持搜索票上門搜查，當場出聲護子嗆，「我兒不碰毒。」員警現場搜出喪屍煙彈及3兩黃金項鍊1條，當場打臉，警詢後前天依毒品罪嫌移法新北地檢署偵辦。

吳男父親見員警持搜索票上門執行搜索，吳男父親見狀，還直言「我兒子不會碰毒品。」堅信其兒子不可能涉及毒品，對員警上門依法執行搜索很不諒解。

豈料經員警在其兒子房間裡，當場搜出依托咪酯原油分裝瓶、甘油2顆、空煙彈15顆、依托咪酯煙彈18顆、電子煙主機1台、3兩黃金項鍊1條等相關證物並查扣手機，所有查扣物品一一出現在吳父面前，他才驚覺兒子沒他想像中單純。

警方現場依現行犯將吳男逮捕並帶回派出所，全案警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官偵訊後獲交保，未限制住居。

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