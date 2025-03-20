澎湖球棒隊清晨出沒 年輕人口角棍棒砸店警逮3車4人

澎湖球棒隊出沒滋事，馬公一家二手車行與一處商家今天清晨接連遭人持棍棒毀損；馬公警啟動快打警力，循線查獲有3車4人涉案，依法偵辦，同時追查未到案滋事者。

馬公分局今天凌晨4時30分許，接獲通報縣道204一家二手車行，遭人持棍棒毀損店家大門，立即啟動快打警力，在抵達案發現場後，涉案人士均已離開，經調閱監視器畫面鎖定涉案至少3台車輛及蔡姓等4人，案發2小時後帶回文澳派出所釐清案情；初步調查是年輕人因平時閒隙口角引發棍棒砸店情事，目前持續追查尚未到案滋事者。

馬公警方在查獲涉案者前，清晨6時亦接獲縣道204某商家也遭砸毀，警方深入偵詢發現，原來是雙方早有嫌隙，並駕駛權利車尋釁，試圖躲避追緝，轄區警方對權利車管理嚴謹，以車追人，迅速查獲，併案擴大偵處。