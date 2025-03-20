越南失聯移工打撞球 遇台中警臨檢開溜上演追逐戰

越南籍黃姓男子已被通報失聯，12日與友人在東區打撞球時，遇到警方臨檢，黃欲從後門離開，被警方識破後，展開巷弄追逐戰。警方在熱心民眾出借電動車幫忙圍捕後，成功查緝到黃男，依違反入出國移民法送辦。

第三分局正義所12日晚間臨檢轄內一間撞球館，在館外警戒巡佐林錫井發現一名神情慌張的男子從後門走出，他叫住對方準備上前盤查，該名男子卻旋即拔腿狂奔，當時保安民防組長柯俊慶也察覺有異，柯身為長跑健將，也展開追捕。

該男子見東窗事發，驚慌失措地拔腿狂奔，甚至連鞋子掉了也無暇顧及，巡佐林錫井向路旁騎乘電動車的婦人借用機車，迅速縮短與男子的距離，該名男子最終逃進一處死巷，情急之下試圖鑽入僅20公分寬的縫隙躲藏，無奈身形受限，只能束手就擒。

經查，涉案黃姓男子（21歲）是越南籍失聯移工，過去三個月來四處藏匿，見大批警力前來臨檢，擔心身分曝光才逃逸，全案警詢後依違反入出國移民法，交由移民署遣送出境。