越南失聯移工打撞球 遇台中警臨檢開溜上演追逐戰
越南籍黃姓男子已被通報失聯，12日與友人在東區打撞球時，遇到警方臨檢，黃欲從後門離開，被警方識破後，展開巷弄追逐戰。警方在熱心民眾出借電動車幫忙圍捕後，成功查緝到黃男，依違反入出國移民法送辦。
第三分局正義所12日晚間臨檢轄內一間撞球館，在館外警戒巡佐林錫井發現一名神情慌張的男子從後門走出，他叫住對方準備上前盤查，該名男子卻旋即拔腿狂奔，當時保安民防組長柯俊慶也察覺有異，柯身為長跑健將，也展開追捕。
該男子見東窗事發，驚慌失措地拔腿狂奔，甚至連鞋子掉了也無暇顧及，巡佐林錫井向路旁騎乘電動車的婦人借用機車，迅速縮短與男子的距離，該名男子最終逃進一處死巷，情急之下試圖鑽入僅20公分寬的縫隙躲藏，無奈身形受限，只能束手就擒。
經查，涉案黃姓男子（21歲）是越南籍失聯移工，過去三個月來四處藏匿，見大批警力前來臨檢，擔心身分曝光才逃逸，全案警詢後依違反入出國移民法，交由移民署遣送出境。
警方提醒，現行法規對於外國人逾期滯留罰鍰已提高至1萬元到5萬元，管制禁止入國期間也提高至最高7年；若聘僱未經許可外來人口從事非法工作，依據就業服務法可處15萬元至75萬元罰鍰，5年內再次違反更將涉及刑責，提醒民眾切勿心存僥倖非法聘僱、媒介逾期居留外籍人士。
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